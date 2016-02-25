انتخابات لرستان از نگاه آمار/ فعالیت ۲۳ هزار نفر عوامل اجرایی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان لرستان آماده برگزاری انتخاباتی پرشور است، مردم لرستان همواره در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی دین خود را به انقلاب و ارزشهای اسلامی ادا کردهاند و در دورههای مختلف انتخابات نیز حضوری پررنگ داشتهاند، و اما عوامل اجرایی و نظارتی لرستان نیز با اندیشیدن تمهیدات لازم فضا را برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی فراهم کردهاند.
هفت حوزه انتخابیه اصلی لرستان منتظر حضور پرشور مردم
استان لرستان دارای هفت حوزه انتخابیه اصلی بوده که برنامهریزیهای لازم از سوی ستاد انتخابات این استان برای هر چهبهتر برگزار شدن دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری صورت گرفته است.
سهم استان لرستان از کرسیهای مجلس شورای اسلامی هفت کرسی بوده در مجلس خبرگان رهبری نیز دو کرسی از آن نمایندگان مردم لرستان در این مجلس است.
درمجموع برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳۰۷ نفر داوطلب شدند و برخی از آنها از حضور در انتخابات انصراف، برخی از سوی هیئتهای اجرایی و تعدادی نیز از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شدند.
رقابت نفسگیر ۱۴۲ کاندیدای مجلس لرستان
بنابراین گزارش، هماکنون تعداد کاندیداهایی که در گردونه رقابت باقیمانده ۱۴۲ نفر بوده، که در حوزههای انتخابیه مختلف استان لرستان در شهرستانها در عرصه رقابت با یکدیگر هستند.
بنا به گفته سید سعید شاهرخی رئیس ستاد انتخابات استان لرستان هماکنون ۱۴۲ کاندیدای مجلس شورای اسلامی استان لرستان در حال رقابت با یکدیگر هستند گفت: از این تعداد ۴۲ نفر مربوط به حوزه انتخابیه خرمآباد و دوره چگنی، ۲۷ نفر مربوط به حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان، ۲۴ داوطلب مربوط به حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان، ۱۷ داوطلب مربوط به حوزه انتخابیه دورود و ازنا، ۱۶ داوطلب مربوط به حوزه انتخابیه دلفان و سلسله، ۱۰ داوطلب مربوط به حوزه انتخابیه الیگودرز و شش داوطلب نیز مربوط به حوزه انتخابیه پلدختر هستند.
۸۲ هزار رأی اولی در انتخابات لرستان شرکت میکنند
و اما تعداد واجدین شرایط رأی دادن در استان لرستان بر اساس گفته رئیس ستاد انتخابات لرستان یکمیلیون و ۴۰۹ هزار ۳۶ نفر بوده که خود را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری استان آماده کردهاند.
همچنین شاهرخی تعداد رأی اولیهای استان لرستان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را ۸۲ هزار و ۸۱۵ نفر اعلام کرده است.
پیشبینی ۱۴۰۰ بازرس در انتخابات لرستان
۱۴۰۰ نفر در بخش بازرسی انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان لرستان فعال هستند که به گفته رئیس هیئت بازرسی انتخابات لرستان این افراد کار نظارت بر حسن اجرای انتخابات بر عهدهدارند.
محمد اصلانی گفته است: برخی از این افراد در قالب سربازرس، برخی در قالب سربازرس ارشد فعالیت دارند و همچنین در هر شهرستان و حوزه انتخابیه لرستان نیز یک هیئت بازرسی فعال است.
هیئت بازرسی هر شهرستان لرستان از سه نفر تشکیلشده و در مرکز استان نیز پنج نفر عضو این هیئت بازرسی هستند.
۱۴۰۰ شعبه اخذ رأی برای انتخابات
و اما به گفته رئیس ستاد انتخابات لرستان بیش از ۲۲ هزار نفر در قالب هیئتهای اجرایی در کار برگزاری انتخابات استان لرستان همکاری و فعالیت خواهند داشت و تعداد افراد مشغول به فعالیت در هیئتهای نظارت استان نیز ۱۲ هزار هستند.
شعب اخذ رأی پیشبینیشده برای برگزاری انتخابات در استان لرستان نیز هزار و ۴۲۵ شعبه اعلام شده است.
وی تعداد شعب اخذ رأی ثابت برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان را ۸۲۹ شعبه و تعداد شعب اخذ رأی سیار را نیز ۵۹۶ مورد عنوان کرده است.
آمادگی کامل نیروی انتظامی لرستان برای تأمین امنیت انتخابات
نیروی انتظامی لرستان نیز آمادگی خود را برای برقراری امنیت و آرامش فضای انتخاباتی لرستان اعلام کرده بهطوریکه سردار محمد قنبری فرمانده انتظامی لرستان نیز در سخنانی گفته: نیروی انتظامی با احصاء نقاط ضعف و آموزش نیروهای خود از آمادگی کامل برای تأمین امنیت انتخابات هفتم اسفندماه برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی لرستان استارت کار تأمین امنیت و آرامش انتخابات هفتم اسفندماه را از مدتها قبل زده است بیان داشته:: در این راستا قبل از برگزاری انتخابات جلسات مختلفی را بهصورت هر ۱۵ روز یکبار در سطح استان برگزار کردهایم.
فرمانده انتظامی لرستان از جمعآوری اسناد و مدارک مربوط به پنج دوره قبلی انتخابات در استان و بررسی و نقاط ضعف و قوت در آنها خبر داده و گفته: برنامهریزیهای لازم برای رفع نقاط ضعف در سالهای گذشته را انجام دادهایم تا بتوانیم امنیت و آرامش کامل را برای برگزاری انتخابات امسال تأمین کنیم.
سردار قنبری همچنین از تمهیدات لازم برای تأمین امنیت شعب اخذ رأی و صندوقها در لرستان خبر داد و افزوده است: نیروهای لازم برای برقراری امنیت شعب اخذ رأی مشخصشده و لیست این افراد برای صدور احکام به فرمانداریها و حوزههای انتخابیه ارسالشده است.
وی از پیشبینی نیروهای افسران گشت برای مستقر شدن در نقاط مختلف خبر داد و عنوان کرده: همچنین نیروهای دیگری تحت عنوان نیروهای احتیاط برای مواقعی که بینظمی رخ دهد نیز در نظر گرفتهشده است.
فرمانده انتظامی لرستان همچنین تأکید کرده که نیروهای ضربتی برای اقدام در کمترین زمان در نظر گرفتهشده و همه نیروهای دخیل در امر تأمین امنیت انتخابات توجیه و آموزش دادهشدهاند.
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