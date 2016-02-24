  1. استانها
دبیر جبهه متحد اصولگرایان استان زنجان خبرداد:

حمایت اصولگرایان زنجان از حجت الاسلام دولابی در انتخابات خبرگان

زنجان-دبیر جبهه متحد اصولگرایان استان زنجان گفت: جبهه متحد اصولگرایان استان زنجان با اجماع کامل و بررسی جوانب امر از آقای دولابی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حمایت می کند.

حجت الاسلام مهدی بیگ محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هفته گذشته پس از اینکه دو روز از اعلام نظر جامعه مدرسین گذشته بود زنجان کاندایدی نداشت و لذا یک شنبه شب آقای دولابی از سوی جامعه مدرسین معرفی شد و این موضوع باعث شد در برخی جوامع داخل استان افراد با تشکیل جلسه و در این زمینه به تجدید نظر بپردازند.

وی ادامه داد: جامعه مدرسین در طول سال های بعد از انقلاب افراد خوب و شایسته ای معرفی کرده است ما نیز از وی حمایت می کنیم که اصولگرایان زنجان نمونه آنها بود.

حجت الاسلام بیگ محمدی افزود: نظر اصولگرایان این بود که از اقای دولابی حمایت شود ولی جامعه روحانیت از آقای نوری حمایت می کند حال مردم جامعه با انتخاب خود به چه شخصی رای دهند.

دبیر جبهه متحد اصولگرایان استان زنجان گفت: مجمع اصولگرایان متشکل از شخصیت های حقوقی و حقیقی است از ابتدا مشی بر این بوده است که جامعه مدرسین و جامعه روحانیت به هر گزینه ای رسید کاندیدای ما نیز وی باشد و حمایت از دولابی نیز به همین جهت است.

