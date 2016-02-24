۲نفر از حوزه ورامین انصرف دادند/کناره گیری یک داوطلب در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله چند روز تا انتخابات مجلس شورای اسلامی دو نفر در حوزه انتخابیه شهرستان ورامین و یک نفر در حوزه انتخابیه پاکدشت انصراف دادند.

مجید شصتی و محمد حسین فرجی دو نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند که به نفع جریان اصولگرایی در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک انصراف دادند.

مسعود مرسل پور فرماندار قرچک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محمد حسین فرجی و مجید شصتی انصراف رسمی خود را از نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ورامین، قرچک و پیشوا اعلام کردند.

وی افزود: بدین ترتیب شمار نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک به ۲۹ نفر رسید.

همچنین یکی دیگر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه پاکدشت به صورت رسمی از انتخابات کنار کشید تا شمار داوطلبان در این حوزه نیز به ۱۴ نفر برسد.

هادی تمهیدی رییس ستاد انتخابات پاکدشت نیز در این زمینه اظهار داشت: حسین ندرلو به صورت رسمی از عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پاکدشت کنار کشید.

وی افزود: بدین ترتیب شمار داوطلبان نماییندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پاکدشت به ۱۴ نفر رسید.