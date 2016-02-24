به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاسیه نهایی نظریه «رهیافت بومی سازی علوم سیاسی» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی ها برگزار می گردد.

هدف از برگزاری این کرسی نظریه پردازی، لزوم بهره گیری اطلاع ثانوی از دستاوردهای علوم انسانی مغرب زمین به معنای اهلی کردن، تبدیل بیگانه به آشنا، استخدام و سواری گرفتن از نیروی موجود در نظریه ها و علوم وارداتی برای رسیدن به مقاصد خاص خود و حل مسائل ایرانی و رفع نیازهای بومی در حوزه علمی و حوزه کاربردی است.

در این نشست علمی که دکتر ابراهیم برزگر به عنوان ارائه دهنده نظریه سخنرانی خواهد داشت؛ غلامرضا بهروز لک، جلال درخشه، منصور میراحمدی، کاووس سیدامامی به عنوان داور و غلامرضا خواجه سروی، محمدباقر خرمشاد، محمدحسین جمشیدی و حسین جمالی به عنوان ناقدان بحث حضور دارند.

علاقه مندان جهت شرکت در این نشست علمی می توانند یکشنبه ۹ اسفندماه، از ساعت ۱۰ به سالن شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی مراجعه کنند.