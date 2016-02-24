نتایج تفصیلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان پس از گذشت یک سال و نیم از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و روی کارآمدن حکومت وحدت ملی امروز نتایج تفصیلی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ را اعلام کردند.

«احمد یوسف نورستانی» رییس کمیسیون انتخابات افغانستان، در یک نشست خبری گفت: سال پیش با وجود اینکه نتایج کلی انتخابات را اعلام کردیم، اما نتایج تفصیلی را با توجه به پیشنهاد نامزدان پیشتاز و در نظر گرفتن مصالح ملی کشور اعلام نکردیم.

وی در ادامه افزود: هم اکنون ما احساس دین می کنیم و جزئیات انتخابات ریاست جمهوری را به اطلاع مردم افغانستان می رسانیم.

وی در ادامه تصریح کرد: انتخابات قبلی با وجود اینکه بدون چالش نبود و در دور اول کسی نتوانست آرای مطلوب را بدست آورد، در دور دوم نیز ما یک اعتبار نامه به «اشرف غنی» رییس جمهور کشور دادیم و طبق توافق وی نتایج را اعلام کردیم.

در همین حال «جاوید حبیبی» مسئول دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان گفت: براساس نتایج تفصیلی تعداد آرای «محمد اشرف غنی» ۳۹۳۵۵۶۷ میلیون و «عبدالله عبدالله» ۳۱۸۵۰۱۸ میلیون بوده است.

آقای حبیبی تصریح نمود درصد آرای اشرف غنی ۵۵.۲۷ و عبدالله عبدالله ۴۴.۷۳ می باشد.

کمیسیون انتخابات در حالی پس از گذشت یک و نیم سال از برگزاری انتخابات؛ نتایج آن را اعلام می کند که قرار است فرمانداران حال حاضر این کمیسیون براساس توافق نامه سیاسی سران حکومت وحدت ملی از سمت شان برکنار شوند و با ایجاد کمیته گزینش فرمانداران جدید کمیسیون های انتخابات انتخاب شوند.

اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی در نتیجه توافق سران حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان و جامعه جهانی صورت می گیرد.