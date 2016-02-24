پیروزی ارزشمند منچستر سیتی برابر دیناموکیف/ توقف اتلتیکو مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا از ساعت ۲۳:۱۵ روز چهارشنبه با برگزاری دو دیدار پی گرفته شد که در یکی از دیدارها تیم منچستر سیتی در خانه دینامو کیف ۳ بر یک برنده شد و اتلتیکو مادرید در زمین آیندهوون با تساوی بدون گل متوقف شد.

دیدار دینامو کیف و منچستر سیتی در نیمه نخست با برتری شاگردان پیگیرینی همراه بود و این تیم علاوه بر میدانداری ۲ گل هم به ثمر رساند تا در پایان این نیمه با آرامش به رختکن برود.

گل نخست این بازی را سرخیو آگوئرو در دقیقه ۱۵ به ثمر رساند. این بازیکن ضربه سر توره را در میان مدافعان حریف به خوبی استپ کرد و با ضربه ای دقیق توپ را درون دروازه دیناموکیف جای داد تا سیتی مزد برتری خود را بگیرد.

منچستر سیتی که میانه میدان را در اختیار داشت در دقیقه ۴۰ به گل دوم خود نیز دست یافت. این بار آگوئرو فرار کرد و با یک پاس پشت پا موقعیت خوبی برای استرلینگ فراهم کرد تا او با پاسی عرضی داوید سیلوا را در موقعیت گلزنی قرار دهد. سیلوا در دهانه دروازه توپ را به گل دوم منچستر سیتی تبدیل کرد.

نیمه دوم را تیم دیناموکیف بهتر شروع کرد و با حمایت هواداران پرشور خود بازی تهاجمی را در دستور کار قرار داد. این تیم در دقیقه ۵۹ توانست یکی از گل ها را پاسخ دهد. ویتالی بویالسکی با شوت خود که در میانه راه به اوتامندی هم اصابت کرد و اندکی تغییر مسیر داد دروازه منچستر سیتی را گشود.

بعد از این گل منچستر سیتی تلاش کرد بازی را به نوعی اداره کند و در مقابل دیناموکیف با انگیزه بیشتری بدنبال رسیدن به گل تساوی بود. در دقیقه ۹۰ این دیدار بود که یحیی توره با شوت راه دور خود دروازه میزبان را گشود و به نوعی کار این تیم را تمام کرد. منچستر سیتی حالا با خیال آسوده به استقبال دیدار برگشت خواهد رفت.

در دیگر دیدار همزمان تیم های آیندهوون و اتلتیکو مادرید برابر هم قرار گرفتند. تیم دیه‌گو سیمئونه با وجود اینکه در خانه حریف بازی می کرد اما سعی داشت با ارایه یک بازی رو به جلو دروازه آیندهوون را باز کند که در نیمه نخست این اتفاق رخ نداد.

در نیمه دوم این بازی نیز اتلتیکو مادرید تلاش زیادی به خرج داد تا دروازه میزبان را باز کند اما تجمع بازیکنان آیندهوون همه فضاها را از شاگردان سیمئونه گرفته بود و اجازه نداد تیم مادریدی به گل دست یابد تا این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد. حالا سرنوشت دو تیم در ورزشگاه ویسنته کالدرون رقم خواهد خورد.