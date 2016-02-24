  1. ورزش
لیگ قهرمانان آسیا؛

برتری تراکتورسازی مقابل الجزیره در نیمه نخست

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نیمه نخست دیدار مقابل الجزیره امارات را با برتری به پایان برد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه نخستین دیدار خود را در گروه C رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برابر الجزیره امارات برگزار کرد که نیمه نخست این دیدار با برتری ۲ بر صفر شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.

تراکتورسازی با ارایه یک بازی سرعتی در همان دقایق نخست به آنچه که می خواست دست یافت. در دقیقه ۵ بازی بود که بختیار رحمانی روی یک کار خوب تیمی پاس به عقب با سر را با شوتی سرضرب و زمینی درون دروازه حریف جای داد.

الجزیره خود را به طور کامل در زمین پیدا نکرده بود که دومین شوک را هم متحمل شد. این بار شجاع خلیل زاده در دقیقه ۱۱ با یک ضربه سر دیدنی از روی ارسال کرنر دروازه تیم اماراتی را گشود.

بعد از این گل تیم الجزیره جلو کشید و تراکتورسازی هم در ضد حملات خطرساز نشان داد. در دقیقه ۲۷ بازی اخباری فرصت خوبی را از مهاجم الجزیره در دو مرحله گرفت تا دروازه تراکتورسازی بسته بماند.

با وجود تلاشی که الجزیره به خرج داد نیمه نخست در نهایت با همان برتری ۲ بر صفر تراکتورسازی خاتمه یافت.

