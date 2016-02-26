سعید چاری کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم «۱۷۵ غواص» گفت: فیلمنامه این فیلم سینمایی چندین بار بازنویسی شده است و آخرین بازنویسی آن تا ۱۵ روز آینده به پایان می رسد. در حال حاضر در مرحله طراحی استوری بورد هستیم و با توجه به موضوع متفاوتی که این اثر سینمایی دارد، می خواهیم همه چیز با دقت در پیش تولید انجام شود تا در طول فیلمبرداری دچار مشکل نشویم.

وی ادامه داد: در این فیلم حضور بازیگرانی چون پولاد کیمیایی، علیرضا خمسه، مجید حاجی زاده، سید جواد هاشمی قطعی شده است و تا چند روز آینده تعدادی از بازیگران جدید نیز به این پروژه اضافه می شود.

این کارگردن با اشاره به همکاری نیروی دریایی در این فیلم تاکید کرد: فیلمبرداری «۱۷۵ غواص» از ۱۰ فروردین ماه آغاز می شود. این پروژه سینمایی دارای لوکیشن های مختلفی در بخش های مختلف کشور است.

وی با اشاره به احتمال حضور پولاد کیمیایی در فیلم سینمایی «قاتل اهلی» و نحوه همکاری‌ او با فیلم «۱۷۵ غواص» توضیح داد: این فیلم در لوکیشن های مختلفی مانند اصفهان و جنوب کشور فیلمبرداری می شود و با توجه به اینکه «۱۷۵ غواص» به صورت اپیزودیک کار می شود، با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در روزهای اول فیلمبرداری نیازی به حضور پولاد کیمیایی نیست. در واقع شرایطی را فراهم کردیم تا این بازیگر بتواند در زمان مناسب برای بازی در این فیلم به گروه بپیوندد.

سعید چاری در پایان گفت: در حال حاضر نام این اثر سینمایی «۱۷۵ غواص» است که به زودی نام آن تغییر می کند. پیش از این فیلمنامه «۱۷۵ غواص» در مورد عملیات «کربلای ۴» نوشته شده بود که بعد از بازنویسی های انجام شده به عملیات های «والفجر ۸»، «کربلای ۴» و «کربلای ۵» نیز اشاره کرده ایم.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: عملیات «کربلا ۴» لو می‌رود و بخاطر این خیانت، لشگری که فرمانده ای آن را حبیب و حاج کاظم بر عهده داشتند گرفتار عراقی ها شده و زمین گیر می‌شوند. در نتیجه این حرکت همه رزمنده‌ها شهید و مجروح شدند. در این حال حاج کاظم می‌خواهد نیروهایش را به عقب برگرداند اما حبیب مجروحین را تنها نمی گذارد... سال‌ها می‌گذرد و حبیب بر نمی‌گردد تا اینکه در سال ۹۴ پیکر حاج حبیب توسط حاج کاظم که اکنون رئیس تفحص است در یک گور دسته جمعی پیدا می‌شود که ۱۷۵ غواص دست بسته را که زنده به گور شده بودند به خاک وطن باز می‌گرداند...