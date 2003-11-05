واگذاري مديريت هاي مهم به افراد فاقد تخصص، شيرازه مخابرات را از هم پاشيده است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمازي نماينده لنجان عدم موفقيت وزير در سامان بخشيدن وبهبود كيفيت شبكه تلفن اعم از ثابت و همراه را عليرغم وعده هاي مكرر به مردم يادآور شد وگفت: ضعف مديريت در وزارتخانه و شركت هاي وابسته موجب وخيم شدن سيستم مخابراتي و افزايش نارضايتي مردم شده است.

شجاع پوريان با اشاره به برخوردهايي كه درماههاي اخير با برخي سايتهاي اينترنتي و خبري شده است گفت: دولت به جاي اينكه پيشگام در تهيه لايحه مربوط به تعيين قواعد ومقررات استفاده از اينترنت شود با سايتهاي اينترنتي برخورد كرد واين نشانگر ضعف در مديريت مربوطه يعني وزارت پست و تلگراف تلفن است.

شجاع پوريان عدم اجراي بندهاي الف و ب ماده 124 قانون برنامه سوم درمورد توسعه آزاد سازي و خصوصي سازي و برخورد يكسان و عادلانه با كليه موسسات خصوصي از جمله برخورد با شركتهاي نقاط تماس بين الملل ( ICP ) با وجود دفترهاي حقوقي با ابزار حراست و برخوردهاي پليسي رااز ديگر مسائل استيضاح معتمدي بر شمرد.

رضوي يزدي نيزتاخير در اجراي پروژه شبكه زيرساخت مخابراتي كشور و ضعف مديريت در وزارتخانه و شركتهاي وابسته را از دلايل استيضاح معتمدي اعلام كرد و گفت: وزير نه تنها دركيفيت شبكه تلفن همراه اقدام نكرده است بلكه عليرغم وعده هاي مكرر،سيستم تلفن ثابت را نيز دچار اختلال كرده است.

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