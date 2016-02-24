همایش بانوان سرزمین امید برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش داداندیش همسر وزیر ارتباطات و رییس دانشگاه آزاد تهران غرب، چیستا یثربی نویسنده و کارگردان، همسر آیت الله هاشمی و نامزدهای زن لیست ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت و برخی دیگر از نامزدهای لیست انتخاباتی اعتدال و امید حضور داشتند.

داداندیش همسر وزیر ارتباطات در این همایش طی سخنانی اظهار کرد: سهم ثبت نام زنان برای انتخابات مجلس ۱۰ درصد بود، اما سهم آن‌ها در لیست ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان و حامیان دولت ۲۷ درصد است که در این دوره ما حتما باید به یک لیست رای دهیم، اگر نمی خواهیم شرایطی که در مجالس اخیر داریم را داشته باشیم.

وی ادامه داد:‌ اگر به هر یک نفر از این لیست رای ندهید یک نفر از رقیب در مجلس حضور پیدا می‌کند پس به لیست امید رای دهید. در عین حال می‌بینید برخی افراد لیست‌های مخشوش منتشر کرده‌اند اما لیست ما لیستی واحد، متشکل از جریان اصلاحات، حزب اعتدال و توسعه و حامیان دولت است.

محمدعلی وکیلی نامزد انتخاباتی لیست اعتدال و امید تصریح کرد: سال‌ها پیرامون حقوق زن‌ها مقاله نوشتم اما چکیده همه آن‌ها این است که اگر می‌خواهیم امنیت به روابط اجتماعی ما برگردد باید به جای سقف شیشه‌ای دیوارهای شیشه‌ای داشته باشیم که اگر این اتفاق بیفتد حقوق بانوان با حضور حداکثری شما در هفت اسفند تامین می‌شود.

علی نوبخت نیز در سخنانی بیان کرد: اگر ۷ اسفند نیاییم و برای سرنوشت خود تصمیم نگیریم قریب به یقین برای ما تصمیم گیری خواهد شد.

در این مراسم برخی نامزدهای زن حاضر در لیست ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت نیز حضور داشتند که فریده اولاد قباد طی سخنانی حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و حمایت از طرح شادی و نشاط برای بانوان و افزایش مرخصی زایمان را مورد تاکید قرار داد.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی نیز عرصه کارآفرینی را بهترین عرصه برای توانمندسازی بانوان دانست و پروانه مافی نیز خاطرنشان کرد: اگر ساکت بنشینیم و حرکت نکنیم قطعا عدم در انتظار ماست. در حال حاضر نیز اولویت بنده رسیدگی به مسائل مهم اقتصادی کشور است و لازم است گام دوم را در برجام ۲ در حوزه اقتصادی و کنترل بیکاری برداریم که این مهم محقق نمی‌شود مگر آنکه مجلسی همراه دولت تشکیل شود.

پروانه سلحشوری نیز تصریح کرد: هرکس به مجلس راه پیدا کند در درجه اول نماینده مردم ایران و بعد نماینده مردم تهران است و در صورت راهیابی به مجلس از حقوق ملت دفاع و امکان فرصت برابر برای زنان را ایجاد خواهیم کرد.

سیده فاطمه حسینی جوان‌ترین نامزد انتخاباتی حاضر در لیست اعتدال و امید اظهار کرد: شما ستادهای اصلی انتخابات هستید و سرنوشت کشور را تعیین می کنید. پس برای ترغیب افرادی که می شناسید در این دو روز باقی مانده تلاش کنید.

فاطمه ذوالقدر نیز در سخنانی امنیت، عقلانیت و نشاط زن ایرانی را مورد تاکید قرار داد و افزود: توانمندسازی زنان توانمندسازی جامعه است.

گفتنی است در این مراسم با حضور نامزدهای انتخاباتی حاضر از زنان برتر در حوزه‌های مختلف تجلیل شد.