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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۶

گام جدید در تحقق دولت الکترونیک؛

بانک اطلاعاتی اموال دستگاههای اجرایی ایجاد شد

بانک اطلاعاتی اموال دستگاههای اجرایی ایجاد شد

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از ایجاد و بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است به زودی افتتاح می شود.

وی گفت: این سامانه به عنوان زیرساخت توسعه دولت الکترونیک که برای اولین بار در کشور ایجاد و به بهره داری رسیده است، زمینه ساز نظارت مالی بر دارایی های دولت خواهد بود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تا پیش از این دولت، اطلاعات کاملی از اموال خود در اختیار نداشت که با تلاش صورت گرفته از سوی وزارت امور اقتصادی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، این سامانه زیرساختی توسعه دولت الکترونیک، اواسط هفته جاری به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 3565248

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