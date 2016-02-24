تراکتور خیلی بهتر از ما بود/ نتوانستیم به بازی بازگردیم

به گزارش خبرنگار مهر، هنک تن کیت شامگاه چهارشنبه در نشست خبری بعداز بازی تراکتورسازی و الجزیره به خبرنگاران اظهار داشت: امروز خوب نبودیم و بازیکنانم عملکرد خوبی نداشتند و بعداز اینکه دو گل خوردیم دیگر نتوانستیم به بازی برگردیم و برای همین شکست خوردیم.

وی با تاکید بر اینکه تیم حریف به خوبی از موقعیت ها استفاده کرد، ادامه داد: آنها امروز هماهنگ بودند و توانستند در ۱۰ دقیقه نخست بازی دو گل بزنند و باعث شوند که ما نتوانیم به بازی برگردیم.

سرمربی تیم الجزیره سپس با اشاره به اینکه بازیکنان تیم ایرانی خیلی سریع تر از ما بودند، افزود: من به خاطر این پیروزی و بازی خوب به تیم تراکتور و هواداران این تیم تبریک می گویم.

وی همچنین با قدردانی از میزبانی تیم تراکتورسازی گفت: مسئولان تراکتورسازی با گل به استقبال ما آمدند و میزبانی خوبی از ما داشتند که از انها تشکر می کنم و بابت این پیروزی به آنها تبریک می گویم.

سرمربی تیم الجزیره همچنین با بیان اینکه هافبک های تیم ما امروز خوب نبودند، گفت: از عملکرد هیچ کدام از بازیکنان راضی نیستم.

وی سپس افزود: ما یک بازی مهم در جام حذفی امارات داریم و تعویض هایی که انجام دادیم هم مربوط به همین بازی آینده ما بود.

هنک تن کیت دلیل شکست تیمش را نداشتن تمرکز و همچنین خوردن گل های زودهنگام عنوان کرد و گفت: تراکتور از لحاظ فنی خیلی بهتر از ما بود و در آغاز نیمه دوم تلاش کردیم که گل بزنیم تا به بازی بازگردیم که موفق نشدیم و گل ما مردود اعلام شد.