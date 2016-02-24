مشارکت ۳۸۰۰ رای اولی از شهرستان هریس در انتخابات

حسن یحیوی فرماندار هریس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور پرشور مردم در حماسه ۲۲ بهمن ماه و ابزار وفاداری به آرمان‌های امام(ره) و شهدا مقدمه‌ای برای حضور در انتخابات ۷ اسفند ماه است.

فرماندار هریس اضافه کرد: تاکنون تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور که خواسته مقام معظم رهبری است اندیشیده شده است تا بار دیگر حماسه ای زرین در دفتر پر افتخار انقلاب اسلامی ایران به ثبت برسد.

وی تعداد واجدین شرایط رای دادن در شهرستان هریس را حدود ۵۰ هزار نفر اعلام کرد و ابراز داشت: از این تعداد حدود ۳۸۰۰ نفر رای اولی هستند.

فرماندار هریس تعداد شعبه های اخذ رای شهرستان هریس را ۸۴ عدد عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۴۶ شعبه در بخش مرکزی و ۳۸ شعبه در بخش خواجه است. که از کل شعبات ۲۴ شعبه بصورت سیار و بقیه ثابت می باشند.

یحیوی ادامه داد : این شعب در مدارس، مساجد، حسینیه ها و برخی ادارات مستقر خواهند بود.

وی تعداد کاندیداهای حوزه انتخابیه اهر و هریس را ۱۷ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد تاکنون چهار نفر انصراف خود را رسما اعلام کرده اند.

خاطر نشان کرد: حضور مردم در انتخابات و دخالت در تعیین سرنوشت کشور، سمبل مردم سالاری دینی است.

یحیوی در پایان از مردم شریف و شهید پرور شهرستان خواست تا با شرکت پر شور و با شعور خود در روز هفت اسفند حماسه ی بی نظیر دیگری رقم زنند.

شایان ذکر است؛ تمام متولدان قبل از هفت اسفند ۱۳۷۶ می توانند در انتخابات پیش رو شرکت کنند.