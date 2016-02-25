آسیب زنان درمقابل اعتیاد بیش ازمردان است/افزایش۲برابری زنان معتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست «زنان، روان گردان ها» که با حضور پرویز افشار معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مریم مهرابی پژوهشگر اجتماعی و کارشناس ارشد وزارت بهداشت و صوفیه مرادی روانشناس بالینی برگزار شد، گفت: زنان نسبت به مواد مخدر به ویژه مواد محرک، شکنندگی و آسیب پذیری بیشتری نسبت به مردان دارند. ثابت شده است که اگر یک ظرف زمانی ۵ ساله طول بکشد تا مردان معتاد، مهارت هایشان را از دست بدهند و به کف خیابان بیایند، این مدت در زنان بسیار پایین تر است.

پرویز افشار با اشاره به سیر رو به افزایش استفاده خانم ها از مواد روان گردان، گفت: حقیقت امر این است که طرح های ارزیابی که در کشور ما انجام شده است، حکایت از این دارد که شیوع سوء مصرف مواد در زنان رو به افزایش است.

آمار اعتیاد زنان ۲ برابر شده است

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۰ نزدیک به ۵ درصد از کل رقم معتادین کشور جمعیت خانم ها بودند، در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۹ درصد رسیده است، یعنی نزدیک به دو برابر شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گرایش دانسته یا نادانسته زنان به سوی مواد محرک جدید را یک نگرانی مهم قلمداد کرد و اظهار داشت: نادانسته به این دلیل است که خانم ها در پاره ای از محیط های زنانه تحت تاثیر قرار می گیرند. متاسفانه در محیط های زنانه مانند آرایشگاه ها و مهمانی ها و باشگاه ها، پاره ای از افراد برخی خانم ها را به مصرف این گونه از مواد ترغیب می کنند.

افشار با بیان اینکه در این ترغیب کردن ها برای مصرف مواد، نامی از آن برده نمی شود، گفت: به عنوان مثال می گویند اگر این قرص را مصرف کنید، باعث لاغری و تمرکز می شود. آنها با این نام وارد گود می شوند و افراد را به سمت یکسری از مواد شیمیایی می برند که عمدتا مواد محرک هستند که باعث کاهش اشتها و لاغری می شوند ولی عوارض جدی آنها تخریب های روانیِ واقعا مشکل ساز است.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی و سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، از طرح ارزیابی سوء مصرف مواد گفت و بیان داشت: این طرح برای آخرین بار در ۵ سال پیش انجام شد که آمار زنان معتاد را ۹ درصد بیان کرده است. طرح جدید در کشورمان در حال انجام است و امیدواریم نتایج آن حداکثر در سه ماهه اول سال آتی منتشر خواهد شد.

وی درباره سن اعتیاد خاطرنشان کرد: در این یک دهه سن اعتیاد تغییر زیادی نکرده است، اما معتقد هستیم با افزایش مواد محرک حتما سن اعتیاد پایین خواهد آمد زیرا تمرکز مواد محرک در گروه زنان، نوجوانان و جوانان است.

زنان کمتر به کمپ های ترک اعتیاد مراجعه می کنند

مریم مهرابی نیز با بیان اینکه آمارهایی که در این زمینه در همه دنیا منتشر می شوند، قطعی نیستند، گفت: البته این آمار می تواند راهبردی برای طرح استراتژی ها باشد. واقعیت این است که ماهیت اعتیاد به شکلی است که برآورد دقیق از آن خیلی مشکل است و در همه جوامع به این شکل است.

وی ادامه داد: برخی از آمارها به مراجعینی که در حوزه درمان هستند، بر می گردد، زیرا مراجعه زنان معتاد برای درمان به کمپ های اعتیاد بسیار کمتر است، چون امکانات برای درمان در حوزه زنان به صورت تخصصی کمتر بوده است. ضمن اینکه زنان در صورت رفتن به این کمپ ها دچار مشکلات می شوند و انگ اعتیاد برای یک زن به عنوان سقوط اخلاقی شناخته می شود ولی برای یک مرد پذیرفته شده که یک بیماری است.

کارشناس ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگاه به زنان در جامعه ایران را اینگونه توصیف کرد و گفت: نگاه ما به زنان یک موجود مقدس، پاک و مراقب از خانواده است و همیشه جایگاه زن را به گونه ای می دانیم که حتی فکر تخطی که توسط زن انجام شود را در ذهنمان نمی گنجیم. ولی واقعیت این است که بیماری اعتیاد ترکیبی از عوامل ژنتیکی، روانشناختی و اجتماعی است که متاسفانه بعضی از زنان در بعضی از این حوزه ها آسیب پذیرتر هستند.

زنان شاد عامل توسعه اجتماعی

صوفیه مرادی در ادامه این نشست گفت: چینی ها می گویند، در جامعه که زنان شاد باشند، آن جامعه پیشرفت می کند. مواد صنعتی به دلیل سهل الوصول بودن، همچنین ارزان تر بودن و البته تبلیغاتی که انجام می شود، بیشتر قربانی می گیرد.

وی به مسئله تبلیغات اشاره کرد و بیان داشت: تبلیغات در برخی رسانه ها که بیشتر در رسانه های غربی است، به شدت زیاد است و تبدیل به معضل اساسی شده است.

این روانشناس بالینی در خصوص مصرف مواد در زنان به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه اظهار داشت: نخست باید بدانیم کجا مصرف مواد آگاهانه اتفاق می افتد و کجا ناآگاهانه است. آن قسمتی که ناآگاهانه رخ می دهد، ماحصل تقویت های پنهانی است که در رسانه ها و رفتارهای افرادی که شاخص هستند، می باشد. همچنین در برخوردهای ریزی که والدین در خانواده و یا اقوام نسبت به یکدیگر انجام می دهند نیز در گرایش به این مواد موثر است.