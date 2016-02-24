به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه و در آخرین روز تبلیغات رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی، همایش بزرگ ائتلاف اصولگرایان در شهرری برگزار شد.

در این همایش جمعی از نامزدهای اصولگرایان مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده و با مردم شهرستان ری دیدار و گفت و گو کردند.

علیرضا زاکانی، یحیی آل اسحاق، غلامرضا مصباحی مقدم، اسماعیل کوثری، عبدالملکی، فاطمه رهبر و لاله افتخاری از جمله نامزدهای اصولگرای حاضر در این مراسم بودند.

همچنین جمعی از چهره های سیاسی و اعضای گروه های سیاسی اصولگرا در همایش بزرگ اصولگرایان در شهرری حضور پیدا کردند.

گفتنی است در اولین روز تبلیغات رسمی انتخابات نیز جمعی از نامزدهای اصولگرایان در شهرستان ری حاضر شده و در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) حضور پیدا کردند.