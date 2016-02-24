بلژیک روادید «شنگن» را تعلیق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، بلژیک روادید «شنگن» که به دارنده آن اجازه می دهد تا آزادانه و بدون نیاز به اخذ روادید مجزا به ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا سفر کند، را موقتا تعلیق کرد.

دولت بلژیک علت این کار خود را تصمیم احتمالی فرانسه برای خالی کردن جنگل های «کالایس» در این کشور از حدود بیش از ۴ هزار پناهجو و روانه شدن آنها به سمت مرز های بلژیک عنوان کرده است.

وزیر کشور بلژیک در این باره گفت: ما به کمیسیون اروپا اطلاع داده ایم که موقتا از قانون «شنگن» خارج خواهیم شد.

بلژیک همچنین از استقرار نیرو های مرزبانی بیشتری در مرزهای خود خبر داد.

«جامبون»، وزیر کشور بلژیک در اینباره گفت: ما حدود ۲۵۰ تا ۲۹۰ نیروی نظامی را در نقاط حساس و استراتژیک مرز های خود که احتمال سوئ استفاده قاچاقچیان انسان از آنها بیشتر است، مستقر کرده ایم.