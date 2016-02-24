سارقان مسلح طلافروشی های مشهد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرماندهی نیروی انتظامی سردار بهمن امیری مقدم فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: ساعت ۲۰:۲۳ روز بیست و ششم بهمن ماه، چهار سارق مسلح كه یكی از آنان پوشش زنانه داشت به یك طلافروشی در چهار راه ورزش منطقه قاسم آباد مشهد حمله ور شده بودند و با تهدید اسلحه و تخریب شیشه های داخلی ویترین مغازه به وسیله تبر ۱۰ كیلوگرم طلا را به سرقت بردند.

سردار بهمن امیری مقدم افزود:‌ سارقان مسلح با دو دستگاه موتورسیكلت پلاك مخدوش به سرعت از محل متواری شدند.

وی افزود: با گزارش این سرقت مسلحانه به فوریت های پلیسی ۱۱۰، ماموران كلانتری قاسم آباد در كوتاه ترین زمان ممكن در محل حاضر شدند و كارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز در محل حضور یافتند و تحقیقات علمی پلیس از همان دقایق اولیه با هدایت بازپرس حیدری آغاز شد.

وی گفت: تحقیقات شبانه روزی كارآگاهان پلیس در قالب سه تیم عملیاتی و دو تیم اطلاعاتی در حالی با حساسیت ادامه یافت كه خبر وقوع سرقت، موجی از احساس ناامنی در بین شهروندان به وجود آورده بود.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: پس از گذشت هشت روز از زمان وقوع سرقت، كارآگاهان در حالی عاملان سرقت را شناسایی كردند كه این افراد هیچ سرنخی در محل وقوع سرقت برجای نگذاشته بودند.

امیری مقدم خاطر نشان كرد: سركرده باند به طور نامحسوس تحت نظر قرار گرفت؛ این فرد روز سه شنبه، چهارم اسفندماه سفری یك روزه به شهر دیگری داشت که با همدستش غروب همان روز به مشهد بازگشتند.

وی اظهار داشت: عملیات دستگیری اعضای باند سرقت مسلحانه از ساعت۱۱:۴۵ شب چهارم اسفندماه پس از جلسه شور عملیاتی كه در پلیس آگاهی خراسان رضوی با حضور بازپرس حیدری برگزار شد، آغاز و كارآگاهان با دستورات سرهنگ بیدمشكی، رئیس پلیس آگاهی استان در اولین اقدام غافلگیرانه خود، فردی به نام اسماعیل كه ۲۶ سال سن دارد را در مخفیگاهش واقع در محدوده خواجه ربیع مشهد دستگیر كردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: رضا ۲۹ ساله و وحید ۳۰ ساله دو عضو دیگر این باند سرقت های مسلحانه كه دارای سوابق كیفری هستند تا ساعات دو بامداد روز پنجم اسفندماه توسط كارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی، اطلاعات جنایی و ماموران عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی هنگام استراحت در مخفیگاه شان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی اظهار داشت: مرحله نهایی این عملیات تا سپیده دم خورشید به طول انجامید و كارآگاهان مجتمع مسكونی در بلوار اندیشه قاسم آباد كه محل سكونت و اختفای سركرده باند سرقت های مسلحانه بود را تحت نظر قرار دادند.

وی گفت: با توجه به این كه اسلحه و مهمات در اختیار سركرده باند بود و از طرفی او در یك مجتمع مسكونی زندگی می كرد این مرحله از عملیات ، حساسیت های بیشتری پیدا كرده بود.

ساعت ۶:۳۰ بامداد روز چهار شنبه، پنجم اسفندماه بود كه كارآگاهان در عملیاتی حساب شده و دقیق برای دستگیری سارق مسلح وارد عمل شدند.

متهم كه موسی نام دارد به محض اطلاع از حضور ماموران انتظامی تصمیم عحیبی گرفت، او با یك رشته طناب قصد داشت از تراس آپارتمان طبقه پنجم كه پشت ساختمان بود، خودش را به پائین برساند و متواری شود.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: متهم در حال پائین آمدن از ساختمان بود كه خودش را در محاصره ماموران دید، او فكر نمی كرد که كارآگاهان پلیس آگاهی قسمت پشت ساختمان را نیز تحت نظر داشته باشند.

سردار بهمن امیری مقدم اظهار داشت: این متهم با شلیك گلوله به سمت ماموران انتظامی، مقاومت نشان می داد و حتی شهروندانی كه شاهد این درگیری مسلحانه بودند را تهدید به تیراندازی می کرد.

وی گفت: حساسیت كار پلیس در این شرایط بیشتر شد و كارآگاهان ورزیده پلیس آگاهی خراسان رضوی با استفاده از قانون بكارگیری سلاح و به منظور تامین حفظ جان و سلامتی شهروندان اقدام به تیراندازی كردند كه بر اثر اصابت گلوله به كتف این سارق مسلح، تعادل خود را از دست داد و به پائین سقوط كرد در اثر این سقوط سارق مسلح از ناحیه پا نیز به شدت دچار آسیب و شكستگی استخوان شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: تحقیقات گسترده این پرونده برای كشف دیگر سرقت های مسلحانه اعضای باند ادامه دارد.

سردار بهمن امیری مقدم اظهار داشت: متاسفانه شهروندانی كه در محل دستگیری شاهد صحنه عملیات بودند به توصیه های پلیسی برای ترك محل درگیری توجه چندانی نداشتند كه از مردم عزیر انتظار داریم در این گونه موارد، هماهنگی های لازم را داشته باشند و به خواسته های و انتظارات پلیس كه هدفی جز تامین نظم و امنیت شهروندان ندارد، توجه كنند.