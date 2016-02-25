گیلانغرب عنوان سوم مسابقات فوتبال نوجوانان غرب کشور رابه دست آورد

حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان منطقه غرب کشور به مدت ۵ روز و با شرکت ۶ تیم به میزبانی شهرستان گیلانغرب در مجموعه ورزشی شهدای این شهرستان برگزار شد.

دبیر هیئت فوتبال استان کرمانشاه در تشریح نتایج این دوره از رقابت‌ها افزود: در پایان پس از رقابتی دیدنی تیم فوتبال بروجرد با ۱۲ امتیاز قهرمان این دوره شد و تیم فوتبال همدان نیز به عنوان نائب قهرمانی مسابقات فوتبال نوجوانان غرب کشور دست یافت.

بیگلری همچنین گفت: تیم فوتبال شهرستان گیلانغرب نیز در این دوره از رقابت‌ها خوش درخشید و در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی با اشاره به حضور تیم‌هایی از کرمانشاه، همدان، بروجرد، گیلانغرب، کرندغرب و کردستان در این دوره از مسابقات بیان کرد: تیم‌های اول و دوم مسابقات به مسابقات کشوری خواهند رفت.

دبیر هیئت فوتبال استان کرمانشاه با اشاره به میزبانی مطلوب شهرستان گیلانغرب، یادآور شد: مسابقات طی ۵ روز در این شهرستان برگزار شد.