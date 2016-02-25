خبرگزاری مهر-گره استان ها: با نگاهی به تاریخ برگزاری انتخابات در این دیار مرزنشین، شاهد آن هستیم که همواره مردمان این خطه میزان مشارکت را در صحنه های حساس نظام جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده اند.

این حضور و شور انتخاباتی طی چند روز گذشته در سیستان و بلوچستان به خوبی گواه بر شکل گیری حماسه ای دیگر است که در لقای باور مردم و وحدت میان اقوام و مذاهب رقم خواهد خورد.

اکنون با تلاش های صورت تمامی امکانات برای برگزاری انتخاباتی شکوهمند در سیستان و بلوچستان فراهم شده است و حسب یقین خاطره زیبای دیگری در اذهان رقم خواهد خورد.

۲۰ هزار نیرو تامین امنیت انتخابات سیستان و بلوچستان را برعهده دارند

فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۰ هزار نیروی انتظامی، مرزبانی، سپاه و بسیج امنیت انتخابات استان را بر عهده دارند.

سردار حسین رحیمی افزود: پلیس با تمام توان و قدرت در کنار سایر نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی آمادگی برقراری امنیت کامل انتخابات پیش رو را دارد.

این مقام انتظامی سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد با آمادگی کامل پلیس و با همدلی و هماهنگی و تعامل سازنده بین همه دستگاها یک انتخابات خوب و دشمن شکن برگزار شود.

وی تاکید کرد: بدانید برای برگزاری انتخابات در پهناورترین استان کشور، هیچ مشکلی در استان وجود ندارد.

۸۰ هزار رای اولی در انتظار رای دادن

بر اساس آمار ارائه شده از سوی ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان حدود ۸۰ هزار نفر در سیستان و بلوچستان برای نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند.

بر اساس این اطلاعیه، هر فرد دارای شناسنامه ایرانی متولد هفتم اسفند سال ۷۶ به قبل با سلامت عقلانی با هر مذهب و دینی می تواند در انتخابات هفتم اسفند شرکت کند و فاقدان شناسنامه امکان شرکت در انتخابات را ندارند.

یک میلیون و ۶۸۵ هزار و ۷۶۰ نفر واجد شرایط

رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک میلیون و ۶۸۵ هزار و ۷۶۰ نفر با تناسب جنسیتی ۵۱ به ۴۹ درصد آماده حضور در انتخابات هستند.

علی اصغر جمشید نژاد بیان کرد: این واجدان شرایط در حالی است که بر اساس آمارها، جمعیت استان سیستان و بلوچستان حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است و امید است تا با توجه به تلاش های صورت گرفته فردا حماسه ای دیگر رقم بخورد.

وی افزود: هزار و ۵۶۷ شعبه اخذ رای ثابت و سیار در شش حوزه اصلی و ۴۲ حوزه فرعی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سیستان و بلوچستان تعیین شده است.

جمشید نژاد گفت: از این تعداد شعبه اخذ رای در سیستان و بلوچستان ۷۲۲ شعبه ثابت و ۸۴۵ شعبه سیار پیش بینی شده است تا تمامی نقاط مورد نیاز را پوشش دهیم.

معاون سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۲۵ هزار نفر به صورت مستقیم به عنوان اعضای شعب در ۴۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی استان مستقر خواهند بود.

رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان با اشاره به تخلفات انتخاباتی در سیستان و بلوچستان گفت: تا کنون در سطح این استان پهناور، شاهد هیچ تخلفی نبودیم.

جمشید نژاد بر حضور حداکثری و گسترده مردم در انتخابات هفتم اسفند تاکید کرد و افزود: حضور گسترده در انتخابات آبروی نظام و کشور است و هرچه حضور مردم در پای صندوق ها بیشتر باشد دشمنان مایوس تر و دوستان انقلاب امیدوارتر خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان دارای هشت کرسی در مجلس شورای اسلامی و دو کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.