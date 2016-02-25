استان سمنان در انتظار خلق حماسه/ ۴۹۴ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمدحسن مقدم نیا: ساعتی بیش از پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی خبرگان رهبری نگذشته و استان سمنان نیز مانند سایر نقاط کشور در این ساعات پرالتهاب غرق در شورونشاط انتخاباتی است و ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در ساعات پایانی اوج کار خود را تجربه کردند و هر آنچه در توان داشتند را برای جلب آراء بیشتر به کار بردند.
دراینبین اما حضور پرشور مردم در صندوقهای رأی همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیدار با مردم آذربایجان فرمودند، اصلی مهم محسوب میشود و مردم متدین و خداجوی دیار قومس که آزمون سرنوشتساز راهپیمایی ۲۲بهمن را با شور و افتخار پشت سر نهادند، در انتظار خلق دومین حماسه ظرف یک ماه اخیر هستند و این بار مقصد و مقصود، صندوقهای رأی و هدف حضور پرشور مردم در حماسه هفتم اسفندماه است.
طی مسیر قطار انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سمنان با۵۴ نفر
رئیس ستاد انتخابات استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه هشت نامزد انتخاباتی در۲۴ساعت گذشته از ادامه رقابت انصراف دادهاند، گفت: غلامرضا ابراهیمی و حسین رضاپور از حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه، حسن جوراب لو و بهرام ستاری از حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان و علیاصغر بیات، حسین خوشقلب، محمد عشقی و احمد فرزین فر از حوزه انتخابیه شاهرود و میامی از ادامه رقابت انصراف دادند.
محمدرضا میرزایی بیان داشت: با این حساب شمار نامزدهای انتخاباتی در استان سمنان از ۶۲، به ۵۴کاهش یافت که طی این آمار، دامغان بدون تغییر با۱۴نامزد، شاهرود و میامی با ۱۸نامزد، گرمسار با۹ نفر، سمنان، مهدیشهر و سرخه با ۱۲نفر به استقبال انتخابات هفتم اسفندماه میروند.
وی افزود: تاکنون رقابت احمد اسدی، علیرضا ایزد بخش، عبدالرضا ترابی، مرتضی شادکام، علی شاهحسینی، قاسم فراوان، غلامرضا کاتب، مجتبی محمدی، اردشیر مطهری در گرمسار، مهدی احسانی فر، عبدالرضا امیر احمدی، شهابالدین بنائیان، رسول تقربیان، ابوالفضل حسین بیگی، محمدعلی خادمیان، خسرو دانشجو، محمدرضا دعایی، عبدالرحمان رستمیان، رمضان علی سلمانی نژاد، محمدعلی محتشمی، عباس مسلمی، حجتالاسلام حسین ملک محمدی، سید احمد نبوی امری از دامغان قطعی است.
میرزایی بیان داشت: همچنین در شاهرود ابوالفضل گل محمدی، علی ملک، البرز ناصری، جمال اشرفی، سید حسن حسینی شاهرودی، حامد رضا حیدری، علیاصغر خانی، محمدعلی شاهکویی، میثم سالکی، حجتالاسلام علیاکبر سایری، امیر صادقی، محمدحسین صادقی، مجید صفوی، حجت طالع زاری، عباسعلی غلامی، محمدمهدی غنی پور، سید رضا فاطمی امین، سید محمود کریمی و از سمنان، مهدیشهر و سرخه علیرضا خسروی، محمد خوشبیان، احمد داوودی، حسینعلی رضا منش، رحمان سعادت، علینقی سلمانی، عباس طرحان، عباس کاشیان، نادر ملکی، جواد مسعودی، سید علیاصغری موسویان، داریوش مهدوی و احمد همتی در انتخابات شرکت خواهند کرد.
۴۹۴هزار واجد شرایط در استان سمنان وجود دارد
رئیس ستاد انتخابات استان سمنان بابیان اینکه ۶۵۲شعبه اخذ رأی در استان پیشبینیشده است، گفت: از این تعداد ۵۱۵شعبه ثابت و ۱۳۷شعبه سیار هستند همچنین ۴۵۶شعبه ویژه شهرها و مابقی در روستاها وظیفه رأیگیری از مردم متدین و انقلابی استان سمنان را بر عهدهدارند.
میرزایی، بیان داشت: ۴۹۴هزار و ۷۱۰نفر در استان سمنان دارای شرایط رأی دادن هستند که امیدواریم با حضور گسترده در روز هفتم اسفندماه، حماسهای دیگر را در تاریخ پرافتخار این استان ولایتمدار و عالم پرور رقم بزنند.
وی در پاسخ به این سوال که تعداد رأی اولیهای استان سمنان چه تعداد است، افزود: این رقم هنوز بهصورت مشخص اعلامنشده است.
مهلت تبلیغات از ۸ صبح پنج شنبه ششم اسفند تمام شد
رئیس ستاد انتخابات استان سمنان، بابیان اینکه امروز وظیفه ما است که شورونشاط انتخاباتی به وجود بیاوریم، گفت: شورای نگهبان بر اساس فرایند قانونی نتایج نهایی تأیید صلاحیتها را اعلام کرد، چراکه قانون انتخابات، نظارت استصوابی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و حالا که زمینه برای حضور گسترده مردم فراهم است، میبایست دستبهدست هم دهیم تا درنهایت شاهد خلق حماسهای سرنوشتساز در تاریخ پرافتخار استان باشیم.
میرزایی همچنین درباره اتمام مهلت قانونی تبلیغات، توضیح داد: نامزدها و ستادهای تبلیغاتی آنها تنها تا ساعت هشت صبح فردا، پنجشنبه، ششم اسفندماه و در فاصله ۲۴ساعت مانده به برگزاری انتخابات مهلتدارند تا نسبت به تبلیغات اقدام کنند و در غیر این صورت با متخلفان برخورد میشود.
وی افزود: خوشبختانه شور انتخاباتی طی این روزها در استان سمنان مناسب ارزیابی میشود و تخلفات قابلذکری تاکنون رخ نداده است.
۱۲۱هزار نفر در شاهرود واجد شرایط رأی دادن
رئیس ستاد انتخابات شهرستان شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تعداد واجدان شرایط رأی دادن در این حوزه انتخابیه، گفت: ثبتاحوال شهرستان شاهرود اطلاعاتی پیرامون تعداد شرکتکنندگان واجد شرایط و رأی اولیها به فرمانداری ارائه نداده، اما میزان شرکتکنندگان در انتخابات مجلس دوره نهم، ۱۲۱ هزار نفر به ثبت رسیده است.
احمد خرم با اشاره به اینکه ۲۷۹ شعبه اخذ رأی در شاهرود و میامی پذیرای همشهریان عزیز در روز برگزاری انتخابات است، بیان داشت: برای بانوان شهرستان شاهرود ۱۳ شعبه در نظر گرفتهشده همچنین ۴۵ شعبه سیار در سطح شهرستان حضور خواهند داشت و تعداد شعبههای اخذ رأی بخش بسطام ۴۹ شعبه، بیارجمند ۱۸ شعبه و بخش مرکزی ۲۰ شعبه پیشبینیشده است در شهر شاهرود نیز ۱۴۲ شعبه در روز انتخابات آماده اخذ رأی از مردم خواهند بود.
وی درباره نحوه اخذ رأی نیز توضیح داد: اخذ رأی از شرکتکنندگان محترم بهصورت تعرفههای مستطیل شکل و بهصورت مخفی است همچنین تعرفههای رأی فقط با درج نام و نام خانوادگی نامزد موردنظر به صندوق ریخته میشوند و هیچ کدی به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان تخصیص نیافته است.
تخلفی خاص تاکنون به مراجع قضایی ارجاع نشده است
رئیس ستاد انتخابات شهرستان شاهرود همچنین در پاسخ به سؤالی با موضوع برخورد با متخلفان انتخاباتی، گفت: در ستاد انتخابات شهرستان، کمیته امحاء تبلیغات غیرمجاز تشکیلشده که اعضای آن شهرداری و نیروی انتظامی هستند و این کمیته وظیفه دارد تا به تخلفات انتخاباتی که توسط کمیته نظارت و تبلیغات گزارش میشوند رسیدگی و ضمن امحاء آثار، موارد تخلف را به ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی مستقر در دادگستری ارجاع دهند.
خرم افزود: تاکنون چند مورد تخلف مشاهدهشده که با تذکر و اقدام بهموقع ستاد کاندید موردنظر، مشکل برطرف شده است و منجر به ارجاع تخلف به ستاد پیشگیری نشده است همچنین تاکنون تخلفی مبنی بر استفاده اموال دولتی برای تبلیغات نامزدی خاص، مشاهده نشده است. در ساعات اداری نظارت بهصورت کامل انجامشده و مرّ قانون اجرا میشود.
وی درباره شور انتخاباتی شهرستان شاهرود، بیان داشت: با عنایت به حضور پرشور مردم در یومالله ۲۲ بهمن، و همچنین افزایش تعداد داوطلبان حضور در مجلس شورای اسلامی، بیشک هفتم اسفند حماسه دیگری را شاهد خواهیم بود.
۹۳بازرس در دامغان حضور خواهند داشت
رئیس هیئت بازرسی بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در دامغان گفت: ۹۳بازرس بر کار برگزاری انتخابات روز جمعه هفتم اسفند در این شهرستان نظارت دارند.
احمد امیر فخریان بابیان اینکه بر اساس قانون انتخابات در هر ۲۰شعبه اخذ رأی یک سربازرس بر کار برگزاری انتخابات نظارت دارند، ابراز داشت: در شهرستان دامغان هفت شعبه اخذ رأی ویژه خواهران پیشبینیشده است که در هر یک از این شعبات نیز یک نفر بازرس بهکارگیری میشود.
وی افزود: در حوزه اصلی انتخابات در بخش امیرآباد نیز ۱۶ شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شد که برای این شعبات هم یک نفر بازرس بهکارگیری خواهد شد همچنین اجرای صحیح قانون انتخابات و صیانت از آرای مردم از مهمترین وظایف بازرسان و سربازرسان در حین جریان برگزاری انتخابات در روز جمعه هفتم اسفند است که این موضوع بهصورت ویژه در سرلوحه کار بازرسان و سربازرسان قرار دارد و به آن پرداخته شد.
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