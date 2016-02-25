به گزارش خبرنگار مهر مهم ترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

رویترز: افزایش اجاره بها و هزینه های درمانی عامل روند صعودی نرخ تورم در آمریکا شده است.

بلومبرگ: به دنبال کاهش جهانی قیمت نفت، ذخایر ارزی امارات در ماه گذشته میلادی ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت.

رویترز: شرکت «ریلاینس» هند واردت نفت از ایران را پس از ۵ سال وقفه از ماه آینده میلادی از سر می گیرد.

عربین بیزینس: اعمال اصلاحات در یارانه سوخت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به تنهایی نمی‌تواند مشکل کسری بودجه این کشورها را برطرف کند.

نیوزنو: جمعیت مُسن و بدهی بالا، اقتصاد ویتنام را تهدید می‌کند.

دویچ وله: «کریستین لاگارد» برای دومین بار به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول انتخاب شد.

بلومبرگ: اعمال سیاست جدید نرخ بهره منفی بانکی در ژاپن می تواند عواقب ناگواری بر روی اقتصاد این کشور داشته باشد.

بلومبرگ: شرکت «جنرال موتورز» اعلام کرد در صورتی که شرایط اقتصادی برزیل بهبود پیدا نکند، ممکن است سرمایه گذاری ۱.۶ میلیارد دلاری خود را در این کشور لغو کند.

سی ان بی سی: بانک فدرال رزرو آمریکا به دلیل کاهش رشد اقتصادی این کشور و همچنین آهنگ کُند رشد اقتصاد جهانی، تصمیم خود را برای افزایش نرخ بهره بانکی به تعویق خواهد انداخت.

شینهوا: مقامات چینی رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری میلادی بین ۶.۵ تا ۷ درصد برآورد کرده اند.

فایننشال تریبون: هند خواهان گسترش روابط خود با ایران به ویژه در صنعت نفت است.

بلومبرگ: احتمال دارد عراق در سال جاری میلادی خواهان کمک بیشتری از صندوق بین المللی پول باشد.

نیوزنو: پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشورهای جی ۲۰ (بیست کشور برتر اقتصادی جهان) در سال جاری میلادی تنها ۲.۶ درصد و سال آینده میلادی ۲.۹ درصد باشد.

ولیوواک: بانک مرکزی اروپا قرار است ماه آینده میلادی اقدامات محرک اقتصادی در این قاره اجرا کند.

خبرگزاری فرانسه: رئیس صندوق بین المللی پول گفت رشد اقتصاد جهان با کُندی پیش می رود و در سال جاری میلادی تنها کمی بیش از ۳ درصد خواهد بود.