سید علی نکوئی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد زیادی از کاندیداهای جبهه اصلاحات استان اصفهان توسط هیات نظارت تایید صلاحیت نشده و یا صلاحیت آنها رد شده است، اظهار داشت: بر این اساس تمام تلاش خود را بکار بستیم تا در هر شهرستان از گروه اصلاح‌طلبان نماینده‌ای را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه معرفی افراد متخصص و کارشناس در اولویت ائتلاف اصلاح طلبان استان اصفهان بوده است، افزود: از این رو برای اعلام لیست تمام جوانب کار سنجیده شده و افراد متخصص در زمینه‌های مختلف معرفی شده‌اند.

رئیس شورای هماهنگی اصلاحات استان اصفهان همچنین به برخی از بداخلاقی‌های صورت گرفته در استان در خصوص معرفی کاندیداها و تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد و ادامه داد: در بسیاری از موارد لیست‌های معرفی شده که به نام اصلاحات بوده اما مورد تایید اصلاح طلبان نبوده است و از این رو پیگیری‌های قضایی را نیز انجام داده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جبهه اصلاحات از کسانی که رویکرد اصلاح طلبی داشته نیز حمایت‌های لازم را خواهد داشت، اضافه کرد: باید توجه داشت که تعداد کاندیداهای اصلاحات نسبت به گروه‌های دیگر به لحاظ اسمی کم است ولی هستند کاندیداهایی که با برند اصلاحات نیستند ولی تفکر نزدیک به اصلاحات دارند.

نکوئی در خصوص کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری معرفی شده از سوی ائتلاف اصلاحات نیز ابراز داشت: لیست ائتلاف اصلاحات استان برای مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم دو نفره است که با عنوان جامعه مدرسین و محققین معرفی می‌شوند و آقایان آیت‌الله قاسمی و آیت‌الله شریعتی نیاسری تنها نمایندگان این ائتلاف هستند.

وی همچین با اشاره به حمایت جبهه اصلاحات از آیت‌الله طباطبایی‌نژاد و آیت‌الله مقتدایی گفت: این دو نماینده در لیست اصلاحات نیستند ولی مورد حمایت اصلاحات هستند.