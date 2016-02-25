مدال آوران ملی و فراملی ورزش گرگان در سال ۹۴ تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از ورزشکاران افتخارآفرین ورزش گرگان در سال ۹۴ با حضور «حسن رنگرز» قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان و دارنده نخستین مدال طلای کشتی فرنگی ایران پس از انقلاب اسلامی، شامگاه چهارشنبه در مسجد امام حسین (ع) کوی طهماسبی گرگان برگزار شد.

بر این اساس از ۹ ورزشکار در سطوح جهانی و آسیایی که در مجموع ۸ مدال شامل سه طلا، دو نقره و سه برنز و ۱۲ ورزشکار در سطوح ملی و بین المللی که در مجموع ۱۳ مدال شامل هفت طلا، یک نقره و پنج برنز کسب کردند، تجلیل صورت گرفت.

اسامی ورزشکاران تجلیل شونده به شرح زیر است:

سطح جهانی و آسیایی:

سهیلا حسام (تکواندو) - مدال برنز مسابقات آسیایی چین

فاطمه حسام (تکواندو) – مقام دوم مسابقات تورنمنت جهانی ترکیه

پرهام مقصودلو (شطرنج) – قهرمان مسابقات جهانی

مهران علاقی و نوید طاهری راد (هاکی) – عضو تیم قهرمان جام ملت های آسیا در قزاقستان

سیدمجتبی میرکتولی (کاراته) – قهرمان مسابقات کاراته سبک گوجوریو آسیا در اندونزی

اشکان خورشیدی و شایان یاورزاده (کاراته) – مدال برنز مسابقات کاراته سبک گوجوریو آسیا در اندونزی

احمد پروزن (موآی تای) – نایب قهرمان آسیا

سطح ملی و بین المللی:

مریم صامت (تنیس روی میز) – مدال برنز مسابقات بین المللی کاپ فجر در تهران

نرگس سلطانی (اسکواش) – قهرمان مسابقات بین المللی تهران

ملیکا کیا (اسکواش) – مدال برنز مسابقات بین المللی تهران

میلاد وطنی (تکواندو) – مدال طلا مسابقات بین المللی قطر و مدال برنز مسابقات کیوروگی تاجیکستان

سیدمحمد قریشی (هاکی) – عضو تیم قهرمان مسابقات بین المللی جام الکترواستال در روسیه

آرش نیرآبادی (کشتی) – مدال برنز مسابقات بین المللی جام شهید هاشمی نژاد

ارشیا سوخته سرایی و علیرضا بهمن لکزائیان (کاراته) – مدال طلا مسابقات بین المللی مالزی

امیرمهدی گلشنی (کاراته) - مدال طلا و نقره مسابقات بین المللی مالزی

مهدی نقابی (کاراته) - مدال طلا و برنز مسابقات بین المللی مالزی

سیدمحمد حسینی (سه گانه) – مدال برنز مسابقات کشوری در جزیره قشم

فاطمه کلاسنگیانی (تکواندو) – قهرمان مسابقات آزاد انتخابی تیم ملی جوانان

همچنین از اسفندیار صفایی و علی اکبر دهخدا مربیان تیم ملی هاکی سالنی کشور و فرانک همت یار ورزشکار موفق رشته تیراندازی تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است تعدادی از ورزشکاران موفق کوی طهماسبی گرگان به اسامی احد شعبانی، معین قاسمعلی رضا اسدی، رامین عرب و امیر شعبانی در رشته فوتبال، آرش عرب، آریا فردوسی، محمدحسن اسدی، مجید عرب و محمد قاسمعلی در رشته کشتی با دریافت هدیه ای تجلیل شدند.