قطر و کویت هم اتباع خود را از سفر به لبنان منع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، قطر و کویت هم با پیوستن به امارات و بحرین که همواره دنباله روی سیاست های آل سعود بوده اند اتباع خود را از سفر به لبنان منع کردند و از شهروندان خود در این کشور خواستند لبنان را ترک کنند.

وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه در بیانیه ای از تمام اتباع خود خواست به لبنان سفر نکنند. وزارت خارجه قطر همچنین اتباع خود را که در لبنان هستند به ترک این کشور و تماس با سفارت قطر در بیروت به منظور دریافت تسهیلات و کمک های لازم فراخوانده و مدعی شد این اقدام در راستای حفظ سلامت اتباع قطری صورت می گیرد.

کویت نیز در اقدامی مشابه کویتی ها را از سفر به لبنان منع کرده و از اتباع خود خواست این کشور را ترک کنند. سفارت کویت در لبنان در بیانیه خود با اعلام این مطلب، علت این امر را حفظ سلامت اتباع کویتی اعلام کرد.

پیشتر عربستان، امارات و بحرین نیز از اتباع خود خواسته بودند از سفر به لبنان خودداری کنند. امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به لبنان را منع کرد و همچنین شمار کارمندان خود را در مراکز دیپلماتیک در بیروت کاهش داد.

پیش از امارات، وزارت خارجه عربستان نیز از شهروندان خود درخواست کرد تا به لبنان سفر نکنند و سعودی های مقیم لبنان نیز این کشور را ترک کنند. پس از تیره شدن روابط ریاض و بیروت در پی توقف حمایت عربستان از ارتش لبنان، وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه ای ادعا کرد که برای حفظ سلامتی شهروندان خود این درخواست را کرده است.

گفتنی است در پی خشم ریاض از مواضع بر حق لبنان در اتحادیه عرب، آل سعود اقدام به توقف حمایت مالی خود از ارتش لبنان کرد و پس از آن روابط میان ریاض و بیروت رو به سردی گذاشت.