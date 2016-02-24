اوباما و شاه اردن دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، اوباما در این دیدار تاکید کرد که ایالات متحده به یاری اردن برای پذیرش آوارگانی که به دلیل نزاع در سوریه و عراق به این کشور پناه برده اند پایبند است. وی همچنین در خصوص توافق آتش بس در سوریه نیز اظهار داشت که پیش از این نسبت به توقعات زیاد از این توافق هشدار داده است.

اوباما تصریح کرد هرگونه پیشرفت در سوریه می تواند به روند سیاسی برای پایان دادن به جنگ چند ساله در این کشور منجر گردد. وی در پایان دیدار با شاره اردن در پاسخ به سوالی پیرامون مذاکرات تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که مهم ایجاد امید بین طرف های نزاع فلسطینی و اسرائیلی است نه یاس.

سفر شاه اردن به آمریکا در حالی است که پیش از این جان کری با سفر به امان با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و تحولات فلسطین را مورد بحث و بررسی قرار داده بودند.

جان کری در نشست خبری با «ناصر جوده» همتای اردنی خود نیز گفت: ما با اردن برای کاستن از بار بحران آوارگان تلاش می کنیم.