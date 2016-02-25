مجلس محل صداهای متنوع است/اختلاف ما مبنایی نیست، تاکتیکی است

احمد توکلی شامگاه چهارشنبه در حاشیه برگزاری مراسم سخنرانی در مسجد جواهری مشهد در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی های یک مجلس خوب گفت: مجلس خوب مجلسی است که بازتاب جامعه باشد و مردم به هر ترکیبی از جریان های سیاسی که رای دهند آن مجلس خوب است.

وی افزود: همه مردم در انتخابات نه به طور کامل به اصلاح طلبان و نه به اصولگرایان رای می دهند و به همین دلیل مجلس محل صداهای متنوع می شود.

وی افزود: اصلاح طلبان طیف وسیعی هستند که یک سر آن وفاداران به نظام و ولایت و اهل تشرع بوده و سر دیگر این طیف افراد سکولاری ضد شریعت هستند که در این بین حتی برخی از جریان های ضد انقلاب نیز خود را اصلاح طلب می دانند.

وی ادامه داد: مشکل اصولگرایان با اصلاح طلبان در این است که گروه متدین اصلاح طلب نسبت به اقدامات نادرست بخش غیر متدین آن موضع گیری نمی کنند و این سکوت باعث می شود که گروه ضد شریعت اصلاح طلب جسورتر شده و این نگاه به همه اصلاح طلبان نسبت داده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصولگرایان بر عدالت و اصلاح طلبان بر آزادی تاکید می کنند و همین امر مهم ترین نقطه اختلافی این دو جریان سیاسی است ادامه داد: این اختلاف نیز اختلافی تاکتیکی است و به هیچ وجهه اختلاف مبنایی نیست.

وی تصریح کرد:‌ البته در جریان اصولگرایان هم افراد فرصت طلبی هستند که اصولگرایی برای آنان بهانه است و برای دستیابی به متامع شخصی به این جبهه متصل شده اند.

توکلی ادامه داد: تفاوت اصولگرایان و اصلاح طلبان در این است که اصولگرایان در برابر رانت خواری ها، سوء استفاده ها و فرصت طلبی های داخلی موضع گیری و برخورد می کند همچنان که در برابر رحیمی و کردان از نیروهای اصولگرا ایستاد و برخورد کرد.

وی خاطرنشان کرد:‌ هر چند من خودم را جزو احمدی نژاد محسوب نمی کنم و وی عرفا اصلاح طلب نبود و در اردوگاه اصولگرایان قرار داشت اما با این حال جریان اصولگرایی در برابر انحرافات او ایستاد و برخورد کرد.

ترجیح حضور اقلیت قوی اصلاح‌طلب بر اکثریت بی تاثیر اصولگرا در مجلس

توکلی با اشاره به اینکه ترجیح می دهم اکثریت مجلس اصولگرا باشند چرا که در جبهه اصولگرایان قرار دارم، خاطرنشان کرد:‌ اما یک اقلیت قوی اصلاح طلب را بر عده ای نماینده بی تاثیر ترجیح می دهم چرا که چنین مجلسی شفافیت دارد.

وی تاکید کرد:‌ در کشور به دلیل آنکه حزب نداریم مجلس ناکارآمد شده است اما اگر از افراد موثر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب به مجلس راه یابند و وفادار به جناح خود باشند مجلس در رسیدگی به لوایح و طرح ها منطقی تر عمل خواهد کرد و در چنین مجلسی می توان پیش بینی کرد که آیا لایحه ای خاص که جناح خاصی از آن حمایت می کند رای می آورد یا نه.

دوره اول مجلس اقلیتی قوی و اکثریتی متحد داشت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دوره نخست مجلس شورای اسلامی را بهترین دوره این مجلس عنوان و ابراز کرد: در این مجلس افراد ریشه دار که برای پیروزی نهضت تلاش می کردند، حضور داشتند و اقلیت آن افرادی همچون بازرگان و اکثریت آن افرادی همچون آیت الله خامنه ای، هاشمی بودند.

وی با بیان اینکه در دوره اول مجلس به ذهن هیچ یک از نمایندگان خطور نمی کرد تا از طریق نمایندگی مجلس و رانت پول درآورد ادامه داد: این دوره مجلس اقلیتی قوی و اکثریتی متحد داشت که به فراخور زمانه بسیار تاثیرگذار بود.

مجلس ششم رفتار ساختارشکنانه داشت

توکلی بدترین دوره مجلس را مجلس ششم دانست و گفت:‌ این دوره از مجلس عده ای از اصلاح طلبان مسئله دار با نظام دست به ساختار شکنی زدند.

وی تاکید کرد: در همه نظام های دموکراتیک دنیا مجلس به این دلیل تشکیل می شود که مردم برای رسیدن به خواسته هایشان نتوانند دست به تحصن بزنند اما وقتی نمایندگان مجلس اقدام به این کار می کنند در واقع ساختار را قبول ندارند و کسی که ساختار را قبول نداشته باشد نمی تواند نماینده باشد و قانون‌گذاری کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس ششم مجلسی سیاسی و سیاست‌کار بود اما در مقابل نیز معتقدم که همه نمایندگان اصلاح طلب آن نیز چنین وضعیتی داشتند.

بهبود شرایط اقتصادی مهم ترین اولویت نامزدهای انتخاباتی باشد

وی ابراز کرد: متاسفانه رفتارهای برخی از نامزدهای انتخاباتی باعث شد تا از آن ها به عنوان طعمه دشمنان در انتخابات استفاده شود.

توکلی تاکید کرد: مهم ترین اقدامی که نامزدهای انتخاباتی باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند مبارزه با فساد و بهبود اوضاع اقتصادی است.