مخالفت کنگره با تصمیم اوباما برای کاهش تحریم های کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای کنگره آمریکا می گوید این کشور علارغم سفر اوباما به کوبا تحریم های اعمال شده علیه کوبا را کاهش نخواهد داد.

سناتور کورکر عضو حزب جمهوری خواه می گوید دولت آمریکا نباید انتظار داشته باشد نیم قرن تحریم علیه کوبا امسال لغو شود. وی اظهار امیدواری کرد این تحریم ها بتوانند در دوران رئیس جمهور جدید برداشته شوند.

در ۱۴ ماه گذشته آمریکا روابط خود را با کوبا به حالت عادی برگردانده است. چند پیش سفارت آمریکا در هاوانا افتتاح شده بود.

کورکر در یک صبحانه کاری که توسط روزنامه کریستین ساینس مانیتور ترتیب داده شده بود به خبرنگاران گفت: به احتمال زیاد موضوع تحریم های کوبا در دوران رئیس جمهور آینده بررسی خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد دولت کوبا اصلاحات اساسی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر شهروندان خود انجام دهد.

ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ اوباما و رائول کاسترو در نشستی مشترک عادی سازی روابط دو کشور بعد از نیم قرن تنش را اعلام کردند. هفته آینده اوباما و جان کری همراه تیمی از مقامات بلندپایه آمریکا به کوبا سفر خواهند کرد.