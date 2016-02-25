هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۱۷ درصدی تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره نهم آن خبر داد و اظهار داشت: در دوره نهم مجلس شورای اسلامی یک میلیون و ۲۰۹ هزار نفر از لرستان واجد شرایط رای دادن بودند که این رقم در دور دهم به یک میلیون و ۴۰۹ هزار نفر رسیده است.

رشد ۴۵ درصدی تعداد کاندیداهای مجلس در مرکز لرستان

وی تعداد کاندیداهایی که برای حضور در مجلس دهم در لرستان ثبت نام کرده اند را ۳۰۷ نفر برشمرد و افزود: این درحالی است که در دوره قبل مجلس ۱۶۴ نامزد انتخاباتی شرکت کرده بودند یعنی تعداد کاندیداها در این دور ۸۷ درصد نسبت به دور قبل افزایش یافته است.

استاندار لرستان بیان داشت: از ۳۰۷ داوطلب لرستانی ثبت نام شده برای حضور در مجلس دهم تعداد ۱۴۲ نفر از آن ها احراز صلاحیت شدند که این تعداد در دوره نهم شامل ۱۰۳ نفر بود.

بازوند تعداد کاندیداهای مجلس در حوزه انتخابیه خرم آباد را ۴۲ نفر دانست و گفت: در دوره نهم مجلس تعداد ۲۹ نفر از خرم آباد کاندید حضور در مجلس بودند که در این حوزه شاهد رشد ۴۵ درصدی تعداد کاندیداها هستیم.

وی اضافه کرد: تعداد ۲۷ نفر در حوزه بروجرد، ۲۴ نفر از حوزه کوهدشت و رومشکان، ۱۰ نفر از حوزه الیگودرز، ۱۶ نفر از حوزه سلسله و دلفان، ۱۷ نفر از حوزه دورود و ازنا و شش نفر از حوزه پلدختر داوطلب نمایندگی مجلس شده اند که این تعداد در دوره قبل به ترتیب ۱۶، ۱۲، شش، ۱۰، ۱۷ و ۱۳ نفر بوده اند.

دخالت ۳۶ هزار نفر در امر برگزاری انتخابات

استاندار لرستان به وجود هزار و ۴۲۵ شعبه اخذ رای در لرستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۸۲۹ شعبه به صورت ثابت و ۵۹۶ شعبه به صورت سیار بوده که تعداد شعبه های شهری ۶۸۰ و تعداد شعبه های روستایی ۷۴۵ مورد است.

بازوند تعداد صندوق های اخذ رای در لرستان را دو هزار و ۸۵۰ صندوق برشمرد و افزود: عوامل اجرایی دخیل در برگزاری انتخابات در لرستان شامل ۲۲ هزار نفر عوامل اجرایی، ۱۲ هزار نفر عوامل نظارت بوده همچنین هیئت های بازرسی نیز شامل هزار و ۴۲۵ بازرس، ۱۴۲ سربازرس و ۱۱ بازرس ویژه هستند.

وی با یادآوری اینکه در امر برگزاری انتخابات در لرستان ۳۶ هزار نفر دخالت دارند اضافه کرد: تعداد رای اولی های استان نیز ۸۲ هزار و ۸۱۵ نفر است.

تجربه فرمانداران لرستان در امر برگزاری انتخابات

استاندار لرستان تصریح کرد: تمامی فرمانداران شهرستان های استان در امر برگزاری انتخابات باتجربه بوده لذا هیئت های اجرایی و نظارتی که معرفی کرده اند همگی از افراد مردمی، متعهد، مومن و باتجربه بوده که نسبت به حق الناس بودن رای مردم حساسیت ویژه دارند.

بازوند با اشاره به اینکه برای پشتیبانی بحث انتخابات در لرستان دو هزار و ۷۰۰ خودرو و سه بالگرد در اختیار عوامل انتخابات قرار می گیرد ادامه داد: همچنین حدود دو هزار رایانه برای انجام کارهای اخذ رای در لرستان در نظر گرفته شده است.

وی حضور همیشگی مردم در صحنه های مختلف را از دستاوردهای اصلی انقلاب دانست و گفت: مردم ایران هر ساله در راهپیمایی های مختلف از جمله راهپیمایی روز قدس و ۲۲ بهمن شرکت می کنند و این حضور آن ها در بسیاری موارد تهدیدات دشمن را به فرصتی خوب برای کشور تبدیل کرده است.

برگزاری انتخابات موجب اقتدار نظام می شود

استاندار لرستان با اشاره به اینکه ارج نهادن به رای مردم از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است عنوان کرد: در جمهوری اسلامی ایران به رای مردم توجه خاصی می شود به طوریکه در ۱۲ فروردین ۵۸ علیرغم اینکه شعار همه مردم برپایی جمهوری اسلامی بود اما اما راحل بر برگزاری انتخابات برای شکل گیری این نظام تاکید داشت.

بازوند برگزاری انتخابات در ایران را باعث اقتدار نظام خواند و افزود: تقریبا سالی یک انتخابات در کشور برگزار می شود به طوریکه شرکت در انتخابات برای مردم ما به یک وظیفه ملی، شرعی و تکلیفی بزرگ تبدیل شده است لذا امیدواریم در انتخابات هفتم اسفند نیز شاهد حضور پررنگ و دوچندان مردم باشیم تا نقشه های دشمن نقش بر آب شود.

وی با بیان اینکه مطابق ماده ۵۶ قانون انتخابات تبلیغات انتخاباتی نامزدها ۲۴ ساعت قبل از شروع رای گیری به اتمام می رسد تصریح کرد: زمان تبلیغات از ساعت هشت صبح امروز پنجشنبه تمام شده و در واقع از این لحظه روز سکوت تبلیغاتی آغاز می شود لذا از نامزدها انتظار داریم به این قانون توجه داشته باشند زیرا در صورت تخطی از قانون با آن ها برخورد خواهد شد.

انتخاباتی سالم در لرستان برگزار می شود

استاندار لرستان به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی برای شرکت در انتخابات را لازم دانست و گفت: افرادی که فاقد کارت ملی بوده باید شماره ملی خود را در اختیار داشته باشند و در صورت نداشتن کد ملی می توانند از طریق سریال شناسنامه خود کد ملی را بازیابی کنند و در صورت نداشتن شماره ملی نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

بازوند با اشاره به اینکه با شرایط تعریف شده برای رای دادن امکان تقلب انتخاباتی در هیچ جای کشور وجود ندارد ادامه داد: با وجود کد ملی ثبت شده افراد و حتی در صورت دست کاری شناسنامه نمی توان در انتخابات هفتم اسفند تقلب کرد و این اطمینان را به مردم می دهیم که در هفتم اسفند انتخاباتی سالم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نگاه دشمنان به انتخابات هفتم اسفند دوخته شده است عنوان کرد: مردم ما با حضور خود در همه انتخابات پاسخ این نگاه دشمنان و توطئه های آن ها را داده اند به طوریکه زیر شدیدترین بمباران ها نیز دست از شرکت در انتخابات برنداشته اند و این حضور در هفتم اسفند بار دیگر تکرار می شود.

همه کاندیداها باید به رای مردم احترام بگذارند

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه همه کاندیداها باید به رای مردم احترام گذاشته و نسبت به آنچه از صندوق ها بیرون می آید تمکین کنند بیان داشت: صرف نظر از اینکه آنچه از صندوق بیرون می آید از چه سلیقه ای باشد همه باید مطیع رای مردم باشیم و آنچه از صندوق ها بیرون می آید را مورد حمایت قرار دهیم.

بازوند با اشاره به اینکه کاندیداها با ایجاد همدلی و همزبانی در منطقه باید به فرد منتخب برای پیگیری مطالبات قانونی استان کمک کنند، ادامه داد: کاندیداها از شبه افکنی و زیرسوال بردن رای مردم بعد از انتخابات پرهیز کنند زیرا سیستم به نحوی است که امکان تقلب وجود ندارد.

وی یکی از اصول اصلی قانون اساسی کشور را بحث ولایت فقیه دانست و گفت: خیمه انقلاب و نظام بحث ولایت فقیه بوده که باعث شکل گیری مجلس خبرگان شده است لذا مجلس خبرگان جایگاه والایی داشته و به نظام ما مشروعیت می بخشد و مردم نیز با رای خود می توانند مجلس خبرگانی مقتدر انتخاب کنند.

مردم در ساعات اولیه رای خود را به صندوق بیندازند

استاندار لرستان در صحبت های پایانی خود از کاندیداهای انتخابات خواست در سکوت تبلیغاتی مسائل قانونی را رعایت کنند و افزود: طی چند روز اخیر از تمامی شهرستان ها بازدید داشته و وضعیت آن ها را رصد کردیم و آمادگی خوبی در استان برای برگزاری انتخابات وجود دارد.

بازوند با بیان اینکه وجود نامزدهای انتخاباتی در لرستان باعث گرم کردن تنور انتخابات شد ادامه داد: کثرت نامزدها باعث شد یک فضای نشاط سیاسی در استان ایجاد شود لذا از آن ها و تمام عوامل اجرایی انتخابات، شورای تامین استان و شهرستان ها و دستگاه های اجرایی تشکر می کنیم.

وی گفت: از مردم تقاضا داریم با توجه به برگزاری دو انتخابات در هفتم اسفند در ساعات اولیه شروع انتخابات رای خود را به صندوق بیندازند.