۹۰ درصد روستاهای کشور تا پایان سال به گاز شهری متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاویان عصر چهارشنبه با حضور در شهرستان ری از سومین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای دهیاری ها و روستاییان استان تهران بازدید کرد.

در این بازدید علاوه بر رییس دفتر ریی جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.

هدف از سفر رییس دفتر جمهور به شهرستان ری، حضور و بازدید از سومین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های عشایر و روستاییان استان تهران است.

نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های روستاییان و عشایر استان تهران در روستای قمصر از روستاهای شهرستان ری برپا شده است.

روستای قمصر از روستاهای مهم استان تهران محسوب می شود و اولین روستایی است که دارای دو شبکه آبرسانی روستایی می باشد.

به عقیده مسئولان و فعالان حوزه روستایی و عشایری، روستای قمصر قابلیت و توانمندی الگو شدن برای سایر روستاهای کشور را دارا است.

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور در این بازدید با اشاره به توجه دولت به روستاها اظهار داشت: اقدامات خوبی در روستاها انجام شده است.

وی افزود: گازرسانی به روستاها از جمله اقداماتی بوده که از سوی دولت دنبال شده و تا پایان سال جاری به ۹۰ درصد روستاهای کشور گازرسانی انجام می شود.

وی ادامه داد: باید زمینه های لازم در روستاهای کشور فراهم شود تا مهاجرت از روستاها به شهرها دارای انگیزه و صرفه اقتصادی نباشد.

نهاوندیان یادآور شد: قدم های خوبی از سوی دولت برای حل مشکلات مردم برداشته شده اما هنوز مطالبات زیادی باقی مانده است که باید انجام گیرد.

وی تأکید کرد: هم اکنون تورم نقطه به نقطه یک رقمی شده و بیکاری نیز کاهش پیدا کرده است و دولت در زمینه اقتصادی تلاش لازم را انجام می دهد.