به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم شامگاه چهارشنبه در همایش ائتلاف اصولگرایان در شهرری با تجلیل از مردم مومن و انقلابی شهرستان ری اظهار داشت: مردم این خطه از مومن ترین و انقلابی ترین مردم هستند که سابقه درخشانی در دفاع از ارزش های انقلابی و اسلامی دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بسیاری از مردم این خطه در روز انتخابات و با نیت الهی و با وضو بر سر صندوق های رأی حاضر می شوند که این امر نشان دهنده ایمان آنان است.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مردم باید در صحنه بوده و در انتخابات هفتم اسفندماه حضور باشکوهی را داشته باشند.

مصباحی مقدم تأکید کرد: مردم همواره در صحنه حضور داشته و حضور مردم به عنوان ستون های قوی برای نظام اسلامی محسوب می شود که بر عزت و عظمت ایران اسلامی می افزاید.

وی متذکر شد: مردم علاوه برحضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باید افراد شجاع و تأثیر ناپذیر را انتخاب کنند.

مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه برای به نتیجه رسیدن لیست ائتلاف اصولگرایان زحمات فراوانی کشیده شده است، گفت: علمای بزرگ و ائتلاف اصولگرایان گرد هم جمع شدند و با تلاش یک و نیم ساله به لیست ۳۰ نفره ای رسیدند که بتوان به آن اعتماد کرد.

وی تأکید کرد: لیست ائتلاف اصولگرایان با حضور نخبگان و کارشناسان حوزه های سیاست، اقتصاد، علوم پزشکی و سایر حوزه ها بسته شده است.

گفتنی است در این همایش جمعی از نامزدهای اصولگرایان مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده و با مردم شهرستان ری دیدار و گفت و گو کردند.

علیرضا زاکانی، یحیی آل اسحاق، غلامرضا مصباحی مقدم، اسماعیل کوثری، عبدالملکی، فاطمه رهبر و لاله افتخاری از جمله نامزدهای اصولگرای حاضر در این مراسم بودند.