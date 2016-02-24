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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰:۵۲

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

حضور نخبگان در فهرست اصولگرایان/ می‌توان به لیست اعتماد کرد

حضور نخبگان در فهرست اصولگرایان/ می‌توان به لیست اعتماد کرد

شهرری- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: علمای بزرگ و ائتلاف اصولگرایان گرد هم جمع شدند و با تلاش یک و نیم ساله به لیست ۳۰ نفره ای رسیدند که بتوان به آن اعتماد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم شامگاه چهارشنبه در همایش ائتلاف اصولگرایان در شهرری با تجلیل از مردم مومن و انقلابی شهرستان ری اظهار داشت: مردم این خطه از مومن ترین و انقلابی ترین مردم هستند که سابقه درخشانی در دفاع از ارزش های انقلابی و اسلامی دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بسیاری از مردم این خطه در روز انتخابات و با نیت الهی و با وضو بر سر صندوق های رأی حاضر می شوند که این امر نشان دهنده ایمان آنان است.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مردم باید در صحنه بوده و در انتخابات هفتم اسفندماه حضور باشکوهی را داشته باشند.

مصباحی مقدم تأکید کرد: مردم همواره در صحنه حضور داشته و حضور مردم به عنوان ستون های قوی برای نظام اسلامی محسوب می شود که بر عزت و عظمت ایران اسلامی می افزاید.

وی متذکر شد: مردم علاوه برحضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باید افراد شجاع و تأثیر ناپذیر را انتخاب کنند.

مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه برای به نتیجه رسیدن لیست ائتلاف اصولگرایان زحمات فراوانی کشیده شده است، گفت: علمای بزرگ و ائتلاف اصولگرایان گرد هم جمع شدند و با تلاش یک و نیم ساله به لیست ۳۰ نفره ای رسیدند که بتوان به آن اعتماد کرد.

وی تأکید کرد: لیست ائتلاف اصولگرایان با حضور نخبگان و کارشناسان حوزه های سیاست، اقتصاد، علوم پزشکی و سایر حوزه ها بسته شده است.

گفتنی است در این همایش جمعی از نامزدهای اصولگرایان مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده و با مردم شهرستان ری دیدار و گفت و گو کردند.

علیرضا زاکانی، یحیی آل اسحاق، غلامرضا مصباحی مقدم، اسماعیل کوثری، عبدالملکی، فاطمه رهبر و لاله افتخاری از جمله نامزدهای اصولگرای حاضر در این مراسم بودند.

کد مطلب 3565354

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