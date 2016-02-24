«زوما» سفرش به ایران را به تاخیر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژاکوب زوما» رئیس جمهور آفریقای جنوبی سفرش به ایران را به تاخیر انداخت. دفتر رئیس جمهور آفریقای جنوبی این خبر را به رسانه های این کشور اعلام کرده است.

دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی ضمن اعلام این خبر دلیل تاخیر زوما به تهران را اعلام نکرد. بر این اساس رئیس جمهور آفریقای جنوبی قرار بود هفته جاری در راس هیئتی بلندپایه به ایران سفر کند.

طبق گزارش های رسیده از آفریقای جنوبی زوما در این سفر همکاری های کشورش با ایران در زمینه نفت و گاز را افزایش خواهد داد.

آفریقای جنوبی اولین پالایشگاه نفت خام را در کشورش احداث کرده است. معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی ماه نوامبر در سفر به ایران با مقامات ایران دیدار کرده بود.