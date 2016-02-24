رئیس جمهور سوئیس جمعه وارد تهران می شود

پرویز اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر رئیس جمهور سوئیس به تهران خبرداد و گفت: «یوهان اشنایدر آمان» رییس جمهوري کنفدراسیون سوئیس به دعوت رسمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان، روز جمعه در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی، اقتصادی و علمی وارد تهران می‌شود.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور گفت: توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه‌، منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، قضایی و فرهنگی میان تهران و برن، از جمله اهداف سفر سه روزه رییس جمهور سوئیس به جمهوری اسلامی ایران است.

اسماعیلی با اشاره به حضور دهها نفر از صاحبان صنایع بزرگ و سرمایه گذاران سوئیسی در ترکیب هیات همراه رییس جمهوری سوئیس در سفر به تهران، اظهارداشت: در این سفر علاوه بر مذاکره روسای جمهور و هیأت‌های دو طرف؛ موافقتنامه‌هایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تسهیل مراودات بانکی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی میان دو کشور امضا می شود.

وی به همکاری های ایران و سوئیس در نهادهای بین المللی در کنار همکاری های مشترک چند جانبه و دو جانبه اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و سوئیس به عنوان یک کشور مهم و اثرگذار در اروپا علاقمند به توسعه بیش از پیش روابط هستند.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور افزود: انتظار می رود در این سفر همچنین درباره ضرورت فعال شدن و تسریع در روند تصویب موافقت نامه های تجاری دو کشور از سوی پارلمان سوییس نیز گفت و گو شود. بویژه اینکه این موافقتنامه های تجاری می تواند مسیر توسعه و تعمیق همکاریهای مشترک را هموارتر سازد.

اسماعیلی همچنین گفت که رییس جمهور سوئیس قرار است در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران سخنرانی کند.