مشارکت مردم ایران در انتخابات هیچ ‌گاه کاهش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مشارکت سیاسی در کردستان با تاکید بر دهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی چهار شنبه شب توسط انجمن علمی فرهنگی نالی دانشگاه کردستان و با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه های استان در تالار مولوی این دانشگاه برگزار شد.

مسعود بیننده هم در این نشست با اشاره به اینکه سرچشمه مشارکت سیاسی به یونان باستان بر می گردد، گفت: در آن دوره جامعه بشدت طبقاتی بود و کارهای روزمره بسیاری از شهروندان توسط بردگان انجام می شد.

وی ادامه داد: اگر در آن دوره نهاد برده داری نبود دموکراسی شکل نمی گرفت چراکه به واسطه وجود برده‌ها، اربابان فرصت پیدامی کردند میادین شهرها جمع شوند و در رابطه با مسائل شهری باهم بحث و تبادل نظر کنند.

وی افزود: دوره رنسانس نهاد برده داری دچار تغییر و تحولاتی شد و مفهوم حق معنا پیدا کرد و انسان دارای حق و بحث قرارداد اجتماعی هم مطرح شد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: همیشه بخشی از جامعه در انتخابات شرکت نمی کنند واین تنها مربوط به ایران نیست ودر تمام کشورهایی که انتخابات برگزار می شود وجود دارد.

بیننده با اشاره به اینکه یکی از دلایل عدم مشارکت مردم مربوط به بخش ساختاری است، عنوان کرد: در سطح کلان زمانی که نهادهای تاثیرگذار ضعف داشته باشند بی شک مشارکت مردم هم در مسائل سیاسی هم چون انتخابات کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه انتخابات یک بخش از مشارکت سیاسی است، بیان کرد: عمومی ترین و کم هزینه ترین مشارکت سیاسی، مشارکت در انتخابات است.

وی ناآگاهی، بی اعتمادی ونارضایتی را سه عامل تاثیرگذار در میزان مشارکت سیاسی مردم خواند و اضافه کرد: از آنجا که یکی از شاخص های سرمایه های اجتماعی اعتماد است بنابراین به هر میزان اعتماد در جامعه ای پایین باشد مشارکت سیاسی هم کاهش پیدا می کند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: سیاست زدگی مبحثی جهانی است و اجر اجتماعی در جوامع سیاست زده به فرد تقلیل پیدا می کند و این افراد دیگر برای مسائل و منافع جامعه اهمیتی قائل نمی شوند و ایجاد چنین شرایطی در کشورهایی هم چون ایران خسارت های زیادی به دنبال دارد.

حسین محمدزاده در ابتدای این نشست گفت: مشارکت سیاسی زمانی محقق می شود که قسمتی از قدرت حکومت در هر جامعه ای توسط گروه های مختلف اجتماعی کنترل شود.

وی اظهارداشت: در کشورهایی که حکومت آنها پادشاهی است مشارکت سیاسی به معنای واقعی آن صورت نمی گیرد.

وی مشارکت سیاسی واقعی را مستلزم رقابت فکری و منفعتی خواند و ادامه داد: وجود احزاب که نماینده قشر خاصی در جامعه هستند منجر به ایجاد رقابت می شود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در صورتی که قدرت در هر جامعه ای اجازه رقابت به احزاب ندهد شاهد کاهش مشارکت سیاسی در آن جامعه خواهیم بود.

محمدزاده عنوان کرد: اگر جامعه ای هم کاملا سیاسی باشد آن موقع نمایندگان مجلس چنین جامعه ای به هیچ کس متعهد و جوابگو نیستند در چنین ممالکی یا تمامی مردم خود را شایسته و لایق می دانند از فضا استفاده کنند و یا اگر ساختار سیاسی اجازه مشارکت ندهد، مشارکت نمی کنند.

وی بیان کرد: معتقدم جامعه ی ما جامعه ای تسلیم شده است که اجازه می دهند قدرت برای آنها تشخیص دهد.

وی اظهارداشت: اگر مردم آگاهی پیدا کنند و به این یقین برسند که مشارکت آنها در امری هم چون انتخابات تاثیرگذار است قطعا شرکت خواهند کرد.

این استاددانشگاه وضعیت مشارکت در ایران را کاملا استثنایی نسبت به سایر کشورها خواند و عنوان کرد: در ایران مکانیزم هایی طراحی شده که هیچ وقت مشارکت سیاسی در آن به ویژه در رابطه با انتخابات کاهش پیدا نمی کند.

محمدزاده بیان کرد: الگوی انتخابات درایران بدین گونه است که همواره یک سوم به عبارتی 33/33 درصد مردم همیشه مشارکت می کنند، یک سوم مشارکت نمی کنند و یک سوم مابقی هم معلق اند و در دوره هایی شرکت می کنند و در دوره هایی هم شرکت نمی کنند.

یکی دیگر از اساتید حاضر در این نشست عنوان کرد: جامعه ی ما از گفتمان تحریم انتخابات گذر کرده است و امروز اگر هر حزب و جریانی چه در داخل و چه در خارج از کشور از مردم بخواهند نسبت به انتخابات بی اعتنا باشند و آنرا تحریم کنند بی شک مردم چنین خواسته ای را نخواهند پذیرفت.

اسکند مرادی اظهارداشت: دلیل مسئله مذکور را هم به خوبی می توان از آمار و استقبال زیاد نخبگان، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی در این دور از انتخابات مشاهده کرد.

وی بیان کرد: در حوزه انتخابیه ای هم چون مریوان و سروآباد که تنها یک نماینده در مجلس دارد حدود یکصد نفر ثبت نام کردند و چنین شرایطی هم در سایر حوزه های استان کردستان و حتی سایر نقاط کشور هم وجود داشت.

مرادی ادامه داد: می توانیم به یقین بیان کنیم از دوره اصلاحات که گفتمان اصلاحات وارد عرصه و ادبیات سیاسی کشورما شد مشارکت مناطق کردنشین هم در انتخابات افزایش پیدا کرد.

وی اظهارداشت: ولی متاسفانه مشارکت سیاسی هنوز دراستان ما نظامند نیست و زمانی که فعالان سیاسی در استان با توجه به مطالبات مردمی و وضعیت اجتماعی به نقطه مشترکی برسند آن موقع می توانیم بگوییم مشارکت نظامند شده است.