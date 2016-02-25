شهادت ۱۳ یمنی در الجوف/کشته شدن ۵۰ مزدور در شلیک موشک «قاهر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در پی هشت حمله هوایی جنگنده های متجاوز سعودی به بخش «المطمه» در استان الجوف یمن ۱۳ یمنی شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

در همین حال اهالی منطقه «المطمه» هدف قرار دادن افراد بی گناه از سوی متجاوزان را محکوم کرده و بر ثبات و پایداری خود در مقابل متجاوزان تاکید کردند. لازم به ذکر است که در حمله دو روز پیش جنگنده های سعودی به منطقه «غافره» در بخش الظاهر استان صعده نیز ۲۵ شهروند یمنی از جمله چند کودک و زن به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر یک منبع نظامی یمنی از هلاکت ۵۰ مزدور سعودی از جمله شماری از فرماندهان نظامی در شلیک موشک قاهر۱ به منطقه بیرالمرازیق در استان الجوف خبر داد. در این حمله موشکی که بامداد روز چهارشنبه انجام شد شمار زیادی نیز زخمی شدند.

منبع مذکور اعلام کرد که این موشک با دقت بالا به هدف اصابت کرده و ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت. علاوه بر آن خودروهای و مقادیر زیادی از مهمات و تجهیزات نظامی متجاوزان نیز منهدم گردید.

لازم به ذکر است که یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن بامداد چهارشنبه یک موشک بالستیک از نوع «قاهر۱» را به محل تجمع نیروهای متجاوز در منطقه بیرالمرازیق استان الجوف در شمال شرقی یمن شلیک کرد.