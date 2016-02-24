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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱:۴۰

وقوع گروگان گیری در شهر لندن

وقوع گروگان گیری در شهر لندن

شاهدان عینی می گویند بسیاری از نیروهای پلیس شهر لندن اطراف یک رستوران ایتالیایی تجمع کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، بر اساس مطالب به دست آمده از کاربران توئیتر در رستورانی در مرکز شهر لندن حادثه گروگان گیری گزارش شده است.

شاهدان عینی گزارش و تصاویری در شبکه توئیتر منتشر کردند که شمار زیادی از ماموران پلیس را در اطراف رستوران ایتالیایی «بلا» در مرکز شهر لندن نشان می دهد.

این رستوران نزدیک میدان لستر شهر لندن واقع شده است و تصاویر منتشر شده نشان می دهد اطراف رستوران را ماموران پلیس فراگرفته اند.

یکی از شاهدان عینی در توئیتر نوشته است: یک مرد در حالی که فریاد می کشید یک زن را با چاقو در رستوران به گروگان گرفته است.

رستوران ایتالیایی بلا یکی از مشهورترین رستوران های زنجیره ای به همین نام است که در انگلیس ۸۰ شعبه دارد.

کد مطلب 3565371

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