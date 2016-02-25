کاخ سفید: جمهوری خواهان در تعطیلی گوانتانامو کارشکنی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی خود در سخنانی درباره تعطیلی زندان گوانتانامو از نمایندگان جمهوری خواه کنگره انتقاد کرد.

نمایندگان جمهوری خواه کنگره و در راس آنها پل رایان با تعطیلی زندان گوانتانامو مخالف می کنند و اعتقاد دارند بستن این زندان هزینه های بسیاری برای آمریکا دارد.

ارنست گفت: نمایندگان کنگره بهتر است به جای تهدید دولت در تعطیلی این زندان به فکر کارهای عقب افتاده خود باشند. وی اقدام نمایندگان کنگره در مخالفت با تعطیلی زندان گوانتانامو را کارشکنی در برابر دولت ارزیابی کرد.

وی در واکنش به اظهارات جمهوری خواهان گفت: تعطیلی زندان گوانتانامو در برنامه های کاخ سفید قرار دارد و کنگره وظیفه دارد در سطح مجلس نمایندگان و مجلس سنا آن را بررسی کند.

وی هم چنین درباره تحولات سوریه مدعی شد بحران انسانی که به علت درگیری در سوریه بوجود آمده شرایطی ناگوار را پیش روی کشورهای همسایه سوریه قرار داده است و آمریکا بزرگترین کمک کننده به آوارگان سوری به شمار می آید.