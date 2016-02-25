فهرست های متعدد استراتژی لیبرالیستی/سیاست درهای باز مردود است

غلامرضا قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر ابراز کرد: شاید آنچه از پیروز شدن در انتخابات و ورود به مجلس مهم تر باشد ماندن در آن با توجه به نگاه ها و اهدافی که نامزدها از ابتدا برای خود تعیین می کنند چرا که بسیاری از نمایندگان وعده هایی که به مردم داده اند را فراموش می کنند.

وی ارائه فهرست های متعدد را استراتژی لیبرالیستی دانست که باعث سلب تصمیم گیری از مردم می شود و اظهار کرد: کلام مقام معظم رهبری در باب نفوذ دشمن در بدنه مسئولان نظام و حساسیت مجلس و بیان شاخص های مجلس و نماینده انقلابی موجب شده است که برخی صرفا به دنبال بستن فهرست باشند.

رییس کمسیون فرهنگی و اجتماعی جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: انتخاب افراد در فهرست باید براساس شاخص های متعددی از جمله شاخص های انقلابی باشد که متاسفانه در این دوره از مجلس این امر محقق نشده است.

واردات راه حل بیکاری نیست

وی اولویت اول هر نامزد انتخاباتی را با توجه به شرایط کشور اقتصاد و معیشت مردم دانست و گفت: تنها راه برون رفت از این مشکل اعتماد به جوانان و نیروهای مستعد داخلی و وابستگی نداشتن به خارج است.

قنبری سیاست اقتصادی درهای باز برای کشورهای در حال توسعه را سیاستی شکست خورده دانست و اظهار کرد: برزیل نمونه ای شکست خورده از این نوع اقتصاد است که با اجرای آن زیر ساخت های تولیدی و روستایی خود را از دست داد.

دبیر هیات عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور یادآور شد: واردات کالا راه حل معضل بیکاری جوانان و پایین آوردن نرخ بیکاری نیست.

وی افزود: اقتصاد ایران در ۵۰سال گذشته با تقلید محض از الگوهای دیکته شده ی خارجی دچار بیماری شدید شده است و تنها راه حل آن اقتصادمقاومتی و تکیه بر ظرفیت های اقتصادی داخلی است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: پویایی اقتصادی جامعه زمانی بوجود می آید که تحول از راه قانون گذاری و نظارت بر اعمال قانون محقق شود و این امر به معنای تحول از نگاه کارآمدی مجلس است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی در جامعه و تعطیلی یا نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی در استان گفت: افغانستان یکی از بازارهای منطقه ای هم مرز با استان است که از این ظرفیت اقتصادی می توان به نحو شایسته به نفع استان استفاده کرد.

افغانستان بازاری برای تولیدکنندگان ایرانی

قنبری با تاکید بر ضرورت فعالیت سفارت ایران در افغانستان ابراز کرد:‌ در بازار این کشور باید شرایط برای ورود بخش خصوصی و تولیدکنندگان فراهم و حمایت شود.

وی ادامه داد:‌ در حال حاضر افغانستان در موضوع انرژی، موادغذایی، شوینده ها، زیر ساخت های شهری و خدمات مهندسی، پوشاک و صنایع مختلف نیازمند واردات است.

رییس کمسیون فرهنگی و اجتماعی جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشان کرد:‌ ترکیه با وجود فاصله بیش از دو هزار کیلومتری با افغانستان اما بازار این کشور را به دست گرفته است و ترکیه با رایزنی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی به این مرحله رسیده است.

وی تعطیلی یک کارخانه تولیدی داخلی را برابر با از بین رفتن چندین خانواده در جامعه دانست و تصریح کرد: شناسایی بازارهای منطقه و بهره برداری از آن می تواند این مشکل داخلی کشور را نیز حل کند.

قنبری با اشاره به اینکه حمایت از تولید کننده و کارگر داخلی با شعار محقق نمی شود، ابراز کرد: ساز و کارهای قانونی و برنامه ریزی شده مشخصی از جلوگیری از ورود قاچاق تا حمایت از تولید داخلی می تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند.

دبیر هیات عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور خاطرنشان کرد: منافع مردم نباید به دلیل اهمال کاری مسئولان در معرض خطر قرار گیرد.

تعطیلی صنعت فضایی کشور در دولت اخیر

این استاد دانشگاه با اشاره به موفقیت نخبگان ایرانی در پرتاب موشک های ایرانی و موجود زنده به فضا در سال های اخیر تاکید کرد: متاسفانه اکنون به دلیل نامعلومی صنعت فضایی کشور غیرفعال است و نشانی از موفقیت های گذشته نیست.

قنبری با اشاره به اجازه نداشتن پرتاب ماهواره «شریف» به فضا در دولت اخیر گفت: بیش از ۴۰ درصد دانشمندان فضایی کشور در سه سال اخیر به اروپا و آمریکا رفته و شرایط علمی کشور باعث شده است تا این سرمایه های ملی را به راحتی از دست بدهیم.

دبیر هیات عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور تصریح کرد: با این روند پیشرفت علمی کشور کند و جوانان و نخبگانمان را سرخورده خواهیم کرد.