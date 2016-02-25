۴۳۴ هزار نفر واجد شرایط رأی در ایلام/رقابت ۳۸ نامزد برای ۳ کرسی

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومترمربعی و ۵۵۰ هزار نفر جمعیت به‌عنوان یکی از استان‌های کم‌جمعیت کشور طی سال‌های اخیر همواره شاهد مشارکت بالای ۸۰ درصد در انتخابات مختلف بوده است.

این استان دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی (دو کرسی در حوزه انتخابیه ایلام و یک کرسی حوزه انتخابیه دهلران) و یک کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.

قرار است دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور برگزار می‌شود، طبق آخرین آمارها، با انصراف حجت‌الله اکبری، احمد محمدی، روح‌الله محمد زاده، محمد نقی خیری، بهزاد جوانمرد، علی‌اکبر جعفری، سید نورعلی موسوی پور و حبیب‌الله زینی وند لرستانی تعداد نامزدهای انتخاباتی در دو حوزه ایلام شامل شهرستان‌های ایلام، ملکشاهی، مهران، سیروان، ایوان، چرد اول و حوزه دهلران شامل شهرستان‌های دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره به ۳۸ نفر کاهش‌یافته است.

هم‌اکنون ۳۱ نامزد در حوزه انتخابیه ایلام برای کسب دو کرسی و هفت نامزد در حوزه انتخابیه دهلران برای کسب یک کرسی در روز هفتم اسفندماه باهم رقابت خواهند کرد.

۴۳۴ هزار نفر در ایلام واجد شرایط رأی دادن هستند/۲۳ هزار و ۴۳۸ رأی اولی در استان ایلام

حسین کلانتری رئیس ستاد انتخابات استان ایلام در گفتگو با مهر از آمادگی ۱۰۰ درصدی برای برگزاری انتخابات هفتم اسفند برخوردار است و کوچک‌ترین نگرانی به‌منظور اجرای این حماسه ملی در دو حوزه ایلام، مهران، سیروان، چرد اول، ایوان و ملکشاهی و همچنین حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره وجود ندارد.

وی افزود: ۴۳۴ هزار در استان ایلام واجد شرایط رأی دادن در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری هستند.

رئیس ستاد انتخابات ایلام گفت: ۲۳ هزار و ۴۳۸ نفر برای نخستین بار در این استان در انتخابات هفتم اسفندماه واجد شرایط رأی دادن هستند که ۱۶ هزار و ۲۷۳ نفر از این تعداد در حوزه شمالی و هفت هزار و ۲۱۰ نفر در حوزه جنوبی استان ایلام برای نخستین بار شرایط رأی دادن را پیداکرده‌اند.

فعالیت ۵۳۱ شعبه اخذ رأی در نقاط مختلف استان ایلام

کلانتری اضافه کرد: باوجوداین جمعیت کم در استان ۵۳۱ شعبه اخذ رأی به‌منظور پوشش بیشتر مناطق دورافتاده و بسترسازی زمینه مشارکت بیشتر مردم در نظر گرفته‌شده که در برابر ۵۳ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور حدود یک درصد را شامل می‌شود و در مقایسه با ادوار گذشته شاهد افزایش ۱۰ درصدی تعداد صندوق‌های رأی هستیم.

وی عنوان کرد: از میزان تعداد شعب اخذ رأی استان ایلام، ۳۵۵ شعبه ثابت و ۱۷۶ شعبه نیز به‌طور سیار است، ۲۲۶ شعبه ثابت و ۱۰۹ شعبه سیار مربوط به حوزه انتخابیه ایلام و ۱۹۶ شعبه شامل ۱۲۹ شعبه ثابت و ۶۷ شعبه سایر نیز برای حوزه انتخابیه دهلران به‌منظور جمع‌آوری آرای مردم این مناطق در نظر گرفته‌شده است.

۱۲ هزار نفر کار برگزاری انتخابات را در ایلام بر عهده‌دارند

رئیس ستاد انتخابات ایلام از ساماندهی ۱۲ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب مجریان، ناظران، بازرسان و عوامل انتظامی برای برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند در این استان خبر داد.

کلانتری گفت: ۴۷۰ هزار تعرفه اخذ رأی برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ۴۷۰ هزار تعرفه نیز برای اخذ آرای مردم در مجلس خبرگان رهبری به این استان ارسال‌شده است.

ایلام دارای کمترین آمار تخلفات انتخاباتی بوده است

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های انجام‌شده استان ایلام دارای کمترین آمار تخلفات انتخاباتی بوده، گفت: با هرگونه خریدوفروش رأی در استان برخورد قاطع می‌شود.

سردار علی دولتی گفت: بحث تخریب‌ها و حرکات غیراخلاقی توسط برخی هواداران نامزدها در فضای مجازی و سطح شهر رخ داد که در کوتاه‌ترین زمان با تذکر و برخورد برطرف شده است.

وی گفت: خوشبختانه آرام‌ترین فضای انتخاباتی در این استان برقرار است و این امر حاصل مشارکت و همراهی مردم و نامزدهای انتخابات و رعایت قوانین و مقررات قانونی بوده است.

سردار دولتی بابیان اینکه هر جا مردم مشارکت داشته‌اند، نیروی انتظامی نیز در ایجاد آرامش و امنیت موفق عمل کرده است، افزود: مشارکت و همراهی خوب مردم در حفظ و ایجاد آرامش حکایت از قانونمندی آنان دارد.

گزارشی مبنی بر تخلف در تبلیغات انتخاباتی در این استان تاکنون دریافت و ثبت‌نشده است

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخابات ایلام گفت: هیچ گزارشی مبنی بر تخلف در تبلیغات انتخاباتی در این استان تاکنون دریافت و ثبت‌نشده است و روند تبلیغات نامزدها و حامیان آنان در هر دو حوزه انتخابیه ایلام و دهلران این استان به‌صورت قانونی ادامه دارد و ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخابات ایلام در این مدت هیچ شکایتی از فعالیت‌های تبلیغی غیرقانونی دریافت نکرده است.

جعفر داراب خانی اظهار داشت: هرگونه هتک حرمت نامزدهای انتخابات برای عموم ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد و قوه قضاییه، نیروهای انتظامی و امنیتی بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای با مجرمان انتخاباتی برخورد قانونی خواهند کرد.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخابات ایلام گفت: فعالیت‌ها نامزدها و حامیان آنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رصد می‌شود و باید مراقب بود که از ناسزا، تخریب، تهمت و سیاه نمایی علیه دیگران جلوگیری شود.

استان ایلام از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات برخوردار است

استاندار ایلام با اشاره به اینکه بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات در ایلام فراهم است، گفت: مدیران ارشد استان در بسیج مردم برای شرکت در انتخابات نقش مهمی دارند و مجریان انتخابات در استان برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور با حضور حداکثری مردم تلاش کنند.

محمدرضا مروارید بر حضور مردم و مشارکت حداکثری در انتخابات تأکید کرد و گفت: مردم استان مردمی دوستدار ولایت و خواستار نظام اسلامی هستند که باجان و دل از کیان اسلامی و ایرانی خود دفاع می‌کنند و با حضور حداکثری خود در انتخابات برگ زرینی دیگری را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت خواهند رساند.

وی با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌های شهرستان‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات گفت: در برگزاری فرایند انتخابات همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تمام امکانات و تجهیزات موردنیاز در شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان را در اختیار فرمانداران و بخشداران قرار دهند.