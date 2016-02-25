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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۶:۲۱

پژوهشگران می گویند؛

خوردن گوشت قرمز ریسک ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد

خوردن گوشت قرمز ریسک ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد

طبق پژوهش جدید محققان، ماده شیمیایی مضر موجود در گوشت قرمز موجب افزایش ریسک بروز نارسایی قلبی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گوشت قرمز غنی از ماده غذایی موسوم به «ال-کارنیتین» است که از طریق باکتری های روده تجزیه شده و ماده شیمیایی مضری به نام «تری متیل آمین ان-اکسید» (TMAO) را تشکیل می دهد.

«تورو سوزوکی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لیسستر بریتانیا، در این باره می گوید: «در بیماران مبتلا به نارسایی حاد قلبی که فوت کرده یا به طور مکرر در بیمارستان پذیرش شده بودند مقادیر بالای TMAO متابولیتی اکسیدشده نشان داده شد.»

وی در ادامه می افزاید: «مطالعه ما نشان می دهد میزان بالای TMAO که از گوشت قرمز حاصل می شود با پیامدهای وخیم مرتبط با نارسایی حاد قلبی مرتبط است.»

در مطالعات قبلی، ارتباط بین TMAO و ریسک مرگ و میر ناشی از نارسایی حاد قلبی اثبات شده بود، اما این رابطه در مورد نارسایی حاد قلبی ناشناخته بود.

این تیم پژوهشی، سطح TMAO در حال جریان در خون حدود ۱۰۰۰ بیمار پذیرفته شده در بیمارستان لیسستر که مبتلا به نارسایی حاد قلبی بودند را اندازه گیری کردند و به رابطه بین مصرف گوشت قرمز و نارسایی قلبی حاد پی بردند.

کد مطلب 3565387
حبیب احسنی پور

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