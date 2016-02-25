ارتباط سرطان دوران کودکی و ناباروری در بزرگسالی

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه برگن نروژ نشان می دهد احتمال فرزنددار شدن در مردانی که از سرطان بیضه، سرطان استخوان، تومورهای مغزی، غدد لنفاوی و لوسمی جان سالم به در برده اند به مراتب کمتر است.

«ماریا وینتر گانز»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این یافته ها برای مردان نجات یافته از سرطان بسیار مهم است چراکه به نظر می رسد این گروه بسیار در معرض مشکلات مربوط به توالد قرار دارند.»

در این مطالعه، محققان داده های به دست آمده از تمام مردان نروژی متولدشده بین سال های ۱۹۶۵ و ۱۹۸۵ را مورد بررسی قرار دادند.

طبق یافته های این مطالعه، مردان نجات یافته از سرطان سه برابر افرادی که هرگز مبتلا به سرطان نبوده اند از روش های باروری کمکی استفاده کرده اند.

همچنین مردانی که قبل از ۲۵ سالگی مبتلا به سرطان بودند کمتر از سایر مردان دیگر ازدواج کرده بودند.

طبق این مطالعه، کودکان متولد شده از پدری که قبلا مبتلا به سرطان بوده، اصلا از ریسک بالای نقص هنگام تولد، تولد زودهنگام، وزن پایین هنگام تولد یا مرگ بلافاصله قبل یا بعد از تولد برخوردار نیستند.

«گانز» در این باره می گوید: «مردان جوان نجات یافته از سرطان باید بدانند که بیماری و درمان آنها هیچ تاثیر منفی ای بر فرزندشان نخواهد داشت.»