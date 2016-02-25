زنان باردار مواد خوراکی غنی از پروتئین بخورند

به گزارش خبرنگار مهر، پروتئین یکی از مواد مغذی مهمی است که زنان باردار باید به میزان مناسب از آن استفاه کنند. فهرستی از هفت ماده خوراکی غنی از پروتئین که برای زنان باردار مناسب است در ادامه ارائه می شود.

تخم مرغ منبع غنی از پروتئین است. مصرف دو عدد تخم مرغ در هفته نیاز پروتئنی یک خانم باردار را تامین می کند.

دانه سویا، هم به صورت پخته و هم به شکل شیر سویا، منبع خوب پروتئین است. مصرف ۳۰ گرم سویا در هفته در طول دوره بارداری توصیه می شود.

جوانه ها هم منبع خوب پروتئین هستند. مصرف آن هم به صورت پخته و هم به صورت خام در سالاد توصیه می شود. مصرف ۳۰ گرم در روز عالی خواهد بود.

از آنجائیکه پنیر محلی منبع غنی پروتئین است، مصرف ۷۵ تا ۱۰۰ گرم از این نوع پنیر به میزان سه بار در هفته برای یک مادر باردار مفید است.

ماهی آب های شیرین که دارای مقادیر کم جیوه باشد، بسیار عالی است. مصرف بیش از اندازه ماهی به خاطر اضافه وزن ناشی از آن توصیه نمی شود. اما مصرف ۷۵ تا ۱۰۰ گرم ماهی در هفته کافی است.

مرغ ماده غذایی دیگر غنی از پروتئین است. مصرف ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم مرغ در هفته توصیه می شود.

زنان باردار مصرف ۱۵۰ گرم ماست در روز را فراموش نکنند تا نیاز پروتئینی شان تامین شود. البته خوردن مواد غذایی دیگر در کنار این مواد خوراکی نادیده گرفته نشود.