خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – فاطمه کازرونی: کمتر از ۲۴ ساعت تا رسیدن به وعده‌گاه همدلی ایرانیان و تا زمان نقش بستن مُهر جدیدی از وحدت ملت ایران بر سند تاریخی کشورمان باقی مانده است، آری تنها یک روز فاصله است تا زمانی که سرانگشتان جوهری پیر و جوان از مرد و زن، دهان یاوه‌گویان و دشمنان این ملت سرافراز تاریخی را مُهر و موم کند و پرده دیگری از نقش‌آفرینی ملت ایران بر صحنه دفاع از انقلاب و ولایت‌فقیه در برابر دیدگان جهانیان اکران خواهد شد.

از امروز فعالیت کمیته‌های اجرایی، نظارت و بازرسی، شعب اخذ رأی، نیروی انتظامی و دیگر عوامل اجرایی انتخابات پر رنگ‌تر از قبل جلوه خواهد کرد تا زمانی که دفتر انتخابات پرشکوه ملت ایران با اعلام آرای نهایی در ظاهر بسته می‌شود اما این پایان آغازی بر سربلندی و افتخارآفرینی ایران در چشم دنیا خواهد بود.

سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط و ۲۰۲ هزار رای اولی در استان اصفهان

در آستانه انتخابات هفتم اسفندماه رسول زرگرپور استاندار اصفهان با اشاره به واجدان شرایط حضور در انتخابات هفتم اسفندماه در اصفهان اظهار داشت: در حالی که جمعیت استان اصفهان به پنج میلیون نفر نزدیک شده است در این انتخابات سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد ۲۰۲ هزار نفر نیز در استان اصفهان رأی اولی هستند.

وی با بیان اینکه تعداد كاندیداهای مجلس خبرگان رهبری اصفهان به ۱۱ نفر رسیده است، افزود: تعداد كاندیداهای ثبت‌نام كننده برای مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان ۶۱ نفر بود كه در نهایت ۱۶ نفر تأیید صلاحیت و تاكنون ۱۱ نفر در عرصه رقابت باقی مانده‌اند.

زرگرپور با اشاره به اینكه جوان‌ترین كاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از اصفهان متولد سال ۱۳۵۸ و مسن‌ترین آنها نیز متولد ۱۳۱۲ است، افزود: این در حالی است كه برای هر كرسی اصفهان در مجلس خبرگان رهبری دو نفر كاندیدا وجود دارد.

۳۹۴ كاندیدا برای انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی در اصفهان رقابت می‌كنند

استاندار اصفهان آخرین آمار كاندیداهای فعلی دهمین مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان را ۳۹۴ نفر اعلام كرد و ادامه داد: این در حالی است كه از یک هزار و ۲۵ نفر ثبت‌نام كننده ۴۴۹ نفر تأیید صلاحیت شده و تاكنون ۳۹۴ نفر از آنها برای رقابت در میدان انتخابات رقابت می‌کنند.

وی تعداد كاندیداها برای هر كرسی نمایندگی مجلس در شهر اصفهان را ۳۱ نفر عنوان كرد و ابراز داشت: همچنین به شکل میانگین در رقابت استانی، برای هر صندلی نمایندگان استان ۲۰ نفر وجود دارد.

استاندار اصفهان جوان‌ترین كاندیدای مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان را از شهرستان اصفهان و متولد ۱۳۶۴ اعلام كرد و گفت: مسن‌ترین كاندیدا نیز در حوزه انتخابیه اصفهان و متولد سال ۱۳۲۵ است.

وی تعداد كاندیداهای خانم مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان را ۳۲ نفر اعلام كرد و بیان داشت: این تعداد هشت درصد كاندیداهای استان اصفهان را شامل می‌شوند.

استاندار اصفهان با اشاره به اینكه با تقریب ۲۰ درصدی ۶۵ درصد از گرایش سیاسی كاندیداهای مجلس شورای اسلامی از استان اصفهان رو به اصولگرایی است،‌ اضافه كرد: این در حالی است كه ۱۵ درصد از این افراد گرایش اصلاح‌طلبی و ۲۰ درصد نیز مستقل هستند.

استاندار اصفهان در ادامه عوامل اجرایی انتخاباتی استان اصفهان را ۷۰ هزار نفر اعلام كرد و گفت: همچنین ۱۰ هزار نفر نیز امنیت برگزاری انتخابات استان اصفهان را تضمین می‌كنند.

وی تعداد شعبه‌های اخذ رأی استان را نیز دو هزار و ۷۴۷ مورد اعلام كرد و افزود: از این تعداد شعبه ۳۳۰ مورد شعبه سیار وجود دارد.

استقرار شعب میدان امام (ره) و پل خواجو به عنوان دو شعبه نمادین در شهرستان اصفهان

زرگرپور با بیان اینکه شعب میدان امام (ره) و پل خواجو به عنوان دو شعبه نمادین در شهرستان اصفهان مستقر خواهند بود، اظهار داشت: اصولا در این دو شعبه تعداد زیادی از مردم برای انداختن آراء خود به صندوق‌های رأی حضور می‌یابند و خبرنگاران نیز در این دو محل مستقر خواهند شد.

زرگرپور اضافه كرد: تمام تعرفه‌ها و صندوق‌های مورد نیاز برای برگزاری انتخابات به انبارهای فرمانداری‌ها انتقال یافته و نیروهای امنیتی به خوبی وضعیت این وسایل را نیز مد نظر دارند.

وی با اشاره به اینكه ساعت هشت صبح روز پنجشنبه زمان تبلیغات كاندیداهای پنجمین مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان می‌رسد، اظهار داشت: از این رو از ساعت هشت صبح روز پنجشنبه تا هشت صبح روز جمعه و آغاز برگزاری انتخابات در سكوت تبلیغاتی به سر می‌بریم و هر گونه تبلیغات در این بازه زمانی تخلف محسوب می‌شود.

برقراری نظم و امنیت توسط ۱۱ هزار نیرو

اما برقراری نظم و امنیت از جمله مواردی مهمی است که برای برگزاری یک انتخابات پرشکوه انتظار می‌رود؛ بر این اساس فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: برای برقراری نظم و امنیت در انتخابات ۱۱ هزار نیرو در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در زمینه انتخابات کارها به صورت دقیق با ظرافت خاص و با نشاط دنبال شده است، افزود: تاکنون کوچک‌ترین مسئله امنیتی در سطح استان اصفهان پیش نیامده است که این امر نشان‌دهنده همدلی و هم‌زبانی و روحیه وحدت در میان مردم و مسئولان است.

وی با بیان اینکه تاکنون فضای انتخابات روند خوبی را بر اساس قوانین سپری کرده، افزود: نامزدها تمام اصول مندرج در ماده ۶۱ و ۵۷ انتخابات را تا کنون رعایت کرده اند.

نیروی انتظامی تامین امنیت دو هزار و ۸۲۸ شعبه اخذ رأی را برعهده دارد

سردار آقاخانی با پیش‌بینی برگزاری انتخابانی پرشور نسبت به ادوار گذشته به مأموریت‌های نیروی انتظامی در راستای امنیت انتخابات اشاره و ابراز داشت: در انتخابات پیش رو نیروی انتظامی باید امنیت دو هزار و ۸۲۸ شعبه اخذ رأی را برقرار کند که بر این اساس تدابیر امنیتی تدارک دیده شده و در نقاط حساس نیز به صورت ویژه امنیت تأمین می‌شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: علاوه بر ۱۱ هزار نیروی امنیتی ۴۸ تیم بازرسی در سطح استان بر روند انتخابات در قالب بازرسان و کارشناسان امنیتی و حفاظتی فعالیت خواهند داشت.

سردار آقاخانی اضافه کرد: نیروهای تأمین امنیت انتخابات در قرارگاه امام علی (ع) هدایت می‌شوند که این قرارگاه‌ با سیستم‌های باسیم، بی‌سیم و سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ جوابگوی مشکلات مردم و اتفاقات هستند و نیروهای امنیتی را هدایت می‌کنند که برای کیفیت بخشیدن به این مأموریت وسیع ۴۸ تیم بازرسی در سطح استان به کار گرفته شده‌اند.

وی گفت: از تیم بازرسی در سطح ادارات مانند استانداری، فرمانداری، بخشداری و بهداری‌ها استفاده شده و از امروز این ۱۱ هزار نیرو در حال آماده باش هستند و از یک ساعت قبل از شروع انتخابات در محل شعب اخذ رأی استقرار دارند و با همه شعب نیز هماهنگی صورت گرفته، البته همه مراکز تصمیم گیر در زمینه انتخابات در پوشش امنیتی ما قرار دارند.

شور و نشاط انتخاباتی در اصفهان در ساعات پایانی مانده تا طلیعه هفتم اسفندماه لحظه به لحظه اوج می‌گیرد؛ گویی این ترنم در گوش زمان جاری است که «اندکی صبر؛ سحر نزدیک است»، سحرگاهی که آغازی بر افتخارآفرینی دوباره ملت ایران در صحنه‌های سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی ایران است.