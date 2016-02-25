نمایش «طلا و مس»/ با «هایدی» و «تام سایر» به دنیای کودکی بازگردید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «طلا و مس»، «افسانه ماردوش»، «دهخدا»، «سرزمین بارانی»، «تله اینترنتی»، «ویر»، «راه افتخار»، «انقلاب چین»، «سیزده گفتگو درباره یک چیز»، «انگشتر سحر آمیز»، «تام سایر»، «رویا»، «سقوط»، «هایدی»، «هنوز نرسیدم»، «خانم پاتر»، «شیر سنگی»، «ماجراهای خانه ما»، «هشت درجه زیر صفر»، «سفر به پانیتفول»، «مسیر نو»، «اسب رویایی» و «پرنس» پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اسفند ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می رود.

شبکه یک سیما

«طلا و مس»

فیلم سینمایی «طلا و مس» به کارگردانی همایون اسعدیان، جمعه ۷ اسفند ‌ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سید رضا طلبه ای است که به تازگی همراه خانواده اش به تهران آمده است تا تحصیلاتش را تکمیل کند. او متوجه می شود که همسرش به بیماری خاصی مبتلا شده است. او مجبور می شود برای تامین هزینه های درمان همسرش، علاوه بر تحصیل، قالی نیمه تمامی که همسرش مشغول بافت آن بوده را به پایان برساند. وارد نبودن او به کارها اندکی خانواده را دچار تنش می کند اما کم کم همگی دست به دست هم داده و سید رضا می تواند اداره امور را برعهده بگیرد که...

بهروز شعیبی، نگار جواهریان، سحر دولتشاهی، رضا رادمنش و جواد عزتی در فیلم سینمایی «طلا و مس» نقش آفرینی کرده اند

شبکه دو سیما

«افسانه ماردوش»

انیمیشن «افسانه ماردوش» به‌ کارگردانی حسین مرادی زاده، پنجشنبه ۶ اسفند ساعت ‌‌۸ صبح در ‌قالب‌ برنامه «سینما صبحانه» از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: جمشید با کندن کوه به طلا و مواد معدنی با ارزش می رسد و مردانی را به کار می گیرد تا آن مواد را از دل کوه استخراج کنند و خزانه را مملو از پول و ثروت می کند. در این میان ضحاک بدجنس و بی رحم به دنبال امیال خود است. پدر از او ناراضی است و مدام او را سرزنش می کند. روزی که ضحاک با آن همه دام و ثروت به دنبال بره ای ناتوان است، پیرمرد زشتی را می بیند که از او تعریف و تمجید می کند. ضحاک او را به قصر می برد و از او با بهترین غذا ها، پذیرایی می‌کند که...

«دهخدا»

فیلم تلویزیونی «دهخدا» به کارگردانی محمد رضا ورزی، پنجشنبه ۶ اسفند ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش می شود.

این فیلم درباره زندگی علامه علی اکبر دهخدا از تولد تا هنگام فوت او است. در ابتدای داستان، علی اکبر دهخدا، دکتر محمد معینی را وصی خود برای چاپ لغت نامه دهخدا می‌کند و در ادامه داستان به گذشته و روایت قسمتی از زندگی علامه دهخدا برمی گردد که وی در رشت زندگی می‌کرده است و سپس به تهران می آید و همزمان با آغاز مشروطیت...

سعید نیک پور، محمد علی ساربان و فخرالدین صدیق شریف در فیلم تلویزیونی «دهخدا» ایفای نقش کرده اند.

«سرزمین بارانی»

فیلم تلویزیونی «سرزمین بارانی» به کارگردانی جواد مزدآبادی، جمعه ۷ اسفند ماه ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه این فیلم با بازی پرویز فیاضی پور، کوروش زارعی، فرهاد بشارتی، سوگل طهماسبی و وحید شیخ زاده آمده است: محمد ‌خیری پدر‌ خانواده‌ای ۷ نفره است که ۵ فرزندش هر کدام به نوعی درگیر مشکلات مالی هستند. او تصمیم می گیرد منزل خود را به فروش گذارد تا بتواند مسائل مالی فرزاندان را حل کند. همسر او، طوبی هم برای حل مشکلات فرزندان شله زرد نذری می پزد و همه آنها را دور هم جمع می کند و بنا بر تصمیم پدر، همگی برای استراحت و ضمناً رأی گیری از اعضای خانواده برای فروش خانه به خانه باغ می‌روند که...

«تله اینترنتی»

فیلم سینمایی «تله اینترنتی» به کارگردانی درِک وَندگ بِرگ، جمعه ۷ اسفند ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی جاسمین گِرات، ژوآن براندراپ و هانِلُر هوگر آمده است: آلیسا هکری باهوش است که توانسته سایت بزرگ شرکت را که کار آن حفاظت و بازیابی اطلاعات شرکت‌ها و بانک‌هاست، هک کند. این شرکت از آلیسا دعوت به عمل می آورد. همان روز ورود الیسا به شرکت مردی به نام میشل هایتمن با کپی‌ای از اطلاعات شرکت، سعی می کند فرار کند اما زخمی می شود. رییس شرکت شغل هایتمن را با درآمد بسیار زیادی به آلیسا پیشنهاد می دهد و ...

شبکه سه سیما

«راه افتخار» ‌

فیلم تلویزیونی «راه افتخار» ‌به‌‌ کارگردانی داریوش فرهنگ‌ پنجشنبه ‌۶ اسفند ماه ساعت ۹:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

این فیلم با بازی جمشید مشایخی، داود رشیدی، بیژن امکانیان و بهزاد فراهانی ماجرای یک رویداد واقعی است. قلب تپنده سه پالایشگاه بزرگ نفتی کشورمان ۳۲ بار توسط جنگنده های دشمن بمباران می‌شود اما هرگز از کار باز نمی‌ایستد، دو مهندس ایرانی با اجرای یک پروژه سری دست به کاری می‌زنند که هیچکس از وجود این سه پالایشگاه با خبر نمی‌شود و...

«ویر»

فیلم سینمایی «ویر» به کارگردانی آنیل شارما، پنجشنبه ۶ اسفند ماه ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی سلمان خان، میتون چاکرابوتی، جکی شروف و سهیل خان آمده است: ویر نام جوانی است اهل ایالت پیندار هند که به همراه پدر، برادر و رییس ایالت پیندار حدود یکصد و پنجاه سال پیش علیه استعمار انگلیس و نیز مهاراجه های خائن می جنگد و کشته می شود اما کشته شدن وی عامل پیروزی مردم هند علیه استعمار انگلستان می شود و...

«بوسیدن روی ماه»‌

فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه»‌ به‌‌ کارگردانی همایون اسعدیان،‌ جمعه ‌۷ اسفند ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه این فیلم با بازی شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان، صابر ابر، سعید پور صمیمی و شیدا خلیق آمده است: احترام السادات و فروغ خانم در همسایگی هم زندگی می کنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.

شبکه چهار سیما

«سیزده گفتگو درباره یک چیز»

فیلم سینمایی «سیزده گفتگو درباره یک چیز» به کارگردانی جیل اسپرچر، پنجشنبه ۶ اسفند ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می رود.

داستان فیلم با بازی ماتئو مک کونوی و دیوید کونولی در مورد مردی است که وقتی به میان‌سالی می‌رسد تصمیم به تغییر شیوه زندگی‌اش می‌گیرد و به دنبال این سؤال است که خوشحالی واقعی در زندگی چیست؟ و چگونه حاصل می‌شود؟ در کنار داستان اصلی داستانک ‌های دیگری نیز وجود دارد که به زندگی افراد گوناگون می‌پردازد. این که آیا هر عملی که انجام می‌دهیم پاداش و یا جزای آن را می‌بینیم و یا چگونه حرف ها و صحبت‌های ما روی آدم ها تأثیرات مخرب و یا سازنده ای می‌ تواند، داشته باشد.

شبکه پنج سیما

«انگشتر سحر آمیز»

انیمیشن «انگشتر سحر آمیز» به کارگردانی رویا خاشع، پنجشنبه ۶ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

داستان این انیمیشن درباره پادشاه با خدایی است که مردم و زیردستانش از او راضی هستند اما پسر نامهربانی دارد یک روز او از خدا می خواهد که پسرش سر به راه شود.

«تام سایر»

فیلم سینمایی «تام سایر» به کارگردانی هرمین هانگبرس، جمعه ۷ اسفند ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

داستان این انیمیشن درباره کودکی شیطان و بازیگوش به نام تام سایر و همکلاسی هایش است.

شبکه شما

«رویا»

فیلم تلویزیونی «رویا» به کارگردانی فریدون کرمی، پنجشنبه ۶ اسفند ماه ساعت ۲۳ از شبکـه شما پخش خواهد شد.

در این فیلم سینمایی‌ خواهیم دید: زن و مردی در سفر بر اثر نبستن کمربند در تصادف جراحت بر می ‏دارند و دختر کوچک‏شان جان می‏ سپارد. به مرور در می ‏یابیم آن دختر، فرزند حقیقی آن دو نبوده است. زن پس از این واقعه‏ ناگوار، وضع روحی آشفته ‏ای پیدا می ‏کند و سر و کارش به آسایشگاه می‏ کشد. در این اثنا، ادعا می‏ کند که فرزندش زنده است و او را می‏ بیند! همگان این ادعا را تداوم پریشانی ذهن او می‏پندارند اما سرانجام معلوم می‏ شود که دختر خوانده آنها خواهری دو قلو نیز داشته و بعد با پیوستن این خواهر به خانواده، زندگی از نو رنگی از امید به خود می‏ گیرد.

«سقوط»

فیلم تلویزیونی «سقوط» به کارگردانی علی حلوی، جمعه ۷ اسفند ماه ساعت ۲۱ از شبکه شما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی فرهاد بشارتی و رضا فتوت خواه آمده است: خانم خبرنگاری که معروف به افشای خبرهای جنجالی است با پرونده ‏ای مواجه می‏ شود که مربوط به مواد مخدر است او در طی تحقیقاتش به سرنخ‏ هایی می‏ رسد که به همسرش ربط پیدا می‏ کند. از این رو برای اثبات این مسئله و اطمینان از شریک زندگیش در تحقیقاتش پیش ‏روی می‏ کند ولی با مخالفت شدید سردبیر و همسرش مواجه می‏ شود. اما به دلیل قتلی که در این ماجرا رخ داده است به راحتی از کنار این ماجرا نمی گذرد. در ادامه او کاملا مطمئن می‏ شود که همسرش در آن قتل و پخش مواد مخدر دخالت داشته است. بنابراین با پلیس همکاری می‏ کند و قبل از خروج غیرقانونی همسرش او را به پلیس معرفی می‌کند و...

شبکه کودک

«هایدی»

انیمیشن سینمایی «هایدی» به کارگردانی ایسائو تاکاهاتا، پنجشنبه ۶ اسفند ماه ساعت ۲۱ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم سینمایی‌ خواهیم دید: هایدی دختربچه یتیمی است که همراه پدربزرگش در کوه‌های آلپ زندگی می‌کند. او نزد دختر فلج ثروتمندی به عنوان مونس، فرستاده می‌شود که...

«مسافران دره تمشک»

انیمیشن سینمایی «مسافران دره تمشک» به کارگردانی جامی میتچال، جمعه ۷ اسفند ماه ساعت ۲۱ از شبکه کودک پخش می شود.

در خلاصه داستان آمده است: دایناسور کوچکی به نام پاکوچولو همراه پدر و مادربزرگش زندگی می‌کند. روزی او و دوستانش سه موجود عجیب و فراموشکار را به نام‌های لوفا، دوفا و فوبی می بینند که عازم درۀ تمشک‌ها هستند و می‌خواهند که به افراد گروه خود بپیوندند. پاکوچولو نیز تصمیم می‌گیرد همراه آنها برود...

شبکه نمایش

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «هنوز نرسیدم»، «خانم پاتر»، «شیر سنگی»، «ماجراهای خانه ما» و «هشت درجه زیر صفر» پنجشنبه ۶ اسفند ماه ساعت ۱۱، ۱۵، ۱۶:۳۰، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می رود.

فیلم های سینمایی و تلویزیونی «ماجراهای خانه ما»، «سفر به پانیتفول»، «مسیر نو»، «اسب رویایی» و «پرنس» جمعه ۷ اسفند ماه ساعت ۱۱، ۱۵، ۱۶:۳۰، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.