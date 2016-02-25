سیاه جامگان قم به مرحله دوم مسابقات نوجوانان کشور صعود کرد

اسماعیل وایمندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های فوتبال لیگ نوجوانان باشگاه‌های کشور در دور گروهی در اراک پایان یافت و تیم سیاه جامگان قم پس از تیم سایپای تهران به عنوان تیم دوم، جواز صعود را به دست آورد.

وی افزود: چهارمین و آخرین دیدار تیم سیاه جامگان قم عصر چهارشنبه در اراک برابر تیم نوای قرچک برگزار شد که در این بازی تیم سیاه جامگان قم در یک بازی نزدیک و نفس گیر یک بر صفر به پیروزی رسید و سومین برد خود را کسب کرد.

سرپرست تیم فوتبال سیاه جامگان قم گفت: با توجه به سایر نتایج مسابقات، در جدول پایانی تیم سیاه جامگان قم با وجود ۲ شکست برابر سایپای تهران و صبای اراک، توانست به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کند.

وایمندی بیان داشت: نماینده قم سپس در دیدار برابر تیم صبای اراک یک بر صفر باخت و در ‌‌نهایت با پیروزی بر حریفی از قرچک راهی دور بعد شد تا در این مرحله با سایر تیم‌های صعود کننده از گروه‌های دیگر رقابت کند.

وی عنوان کرد: وضعیت میزبانی اراک در این مسابقات بسیار ضعیف بود و تیم‌های حاضر در این مسابقات در مدت حدود یک هفته اسکان در اراک با مشکلات زیادی مواجه بودند.

سرپرست تیم فوتبال سیاه جامگان قم تصریح کرد: تیم‌های صبای مرکزی، میلان اراک، سایپای تهران، نوای قرچک و شهر جدید البرز حریفان تیم سیاهجامگان قم را در این مرحله تشکیل دادند.