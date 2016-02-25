تردد روزانه ۹۵ رام قطار مسافری در راه آهن شمالشرق (۱)

حمید درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می کنیم در ایام نوروز بطور متوسط در هر روز دو هزار نفر باقطار وارد یکی از شهرستان های استان سمنان شده، یک هزار و ۵۰۰ نفر از این اداره کل به سفر پرداخته و ۴۶ هزار و۵۰۰ نفر هم توسط قطارها از خطوط ریلی این اداره کل برای رسیدن به مقصد استفاده کنند.

وی با احتساب این ارقام تصریح کرد: نسبت به نوروز سال قبل پنج درصد افزایش مسافرت ریلی را شاهد خواهیم بود که البته این مهم درحالی است که همزمان کار حمل بار نیز تعطیل نشده و بارگیری کالا از مبادی مختلف در اداره کل انجام خواهد پذیرفت.

مدیر کل راه آهن شمالشرق (۱) افزود: کار آماده سازی بستر مناسب تردد این حجم از قطارها و پیش بینی ملزومات آن با اعزام کمیسیون های ویژه فنی و اداری مالی در نیمه اول اسفند ماه آغاز شده است و طبق سنوات گذشته آماده ایم تا در ایام پیک سفرهای نوروزی یعنی از ۲۵ اسفند ماه ۹۴ تا ۱۶ فروردین سال ۹۵ با حضور ۹۵ درصدی پرسنل، اعم از رسمی و پیمانی، خدمت رسانی مطلوب به هموطنان و زائران بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) را مطلوب تر از گذشته انجام دهیم.

درباغ عنبران با یادآوری اینکه راه آهن شمالشرق (۱) بعد از استان هرمزگان طولانی ترین خطوط ریلی با وسعت۵۴۱ کیلومتر در کشور را دارا است، اضافه کرد: یک هزار و ۸۲ کیلومتر خطوط ریلی به صورت دو خطه در حوزه استحفاظی این اداره کل واقع شده است.