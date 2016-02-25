۳.۴ میلیون خوزستانی واجد شرایط رای دادن هستند/ ۷۵ هزار رای اولی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: جمعیت کل استان طبق آخرین گزارش ثبت احوال خوزستان، چهار میلیون و ۷۹۸ هزار نفر و تعداد افراد واجد شرایط رای دادن، سه میلیون و ۴۳۰ هزار و ۲۵۸ نفر است. همچنین تعداد رای اولی هایی که تا هفتم اسفند امسال سن آنها به ۱۸ سال می رسد، ۷۵ هزار و ۴۸۹ نفر است که۳۶ هزار و ۹۶۵ نفر زن و ۳۸ هزار و ۵۲۴ نفر هم مرد هستند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه۲۷ شهرستان و ۴۰ بخش مستقل داریم، تصریح کرد: ۱۴ حوزه اصلی و ۱۳ حوزه فرعی داریم که چند شهرستان در یک حوزه قرار دارند.

فرج الله خبیر با اشاره به اینکه دو هزار و ۹۹۶ شعبه داریم که دو هزار و ۱۲۱ شعبه ثابت و ۸۷۵ شعبه سیار هستند، ادامه داد: برای هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان پنج هزار و ۹۹۲ صندوق آخر رای تعیین شده است.

وی با بیان اینکه همه پیش بینی ها را برای برگزاری انتخابات مطلوب در سطح استان به عمل آمده است، گفت: دو هزار و ۹۹۶ شعب اخذ رای در کل استان داریم که برای هر صندوق ۱۵ نفر تحت آموزش قرار گرفتند.

خبیر با بیان اینکه به جز تعدادی از صندوق ها که به دلیل کوهستانی بودن منطقه ارتباط گرفتن سخت است، یادآور شد: با همه صندوق ها به صورت آنلاین در ارتباط خواهیم بود و از طریق سامانه جامع، کنترل های لازم از محل ستاد انتخابات استان، فرمانداری و بخشداری ها صورت می گیرد. علاوه بر اینکه به هیئت های بازرسی استان به جد تأکید شده که از افراد توانمند و واجد صلاحیت برای کار استفاده کنند.

رقابت ۲۹۶ نفر برای ورود به مجلس



دبیر ستاد انتخابات خوزستان نیز در خصوص آخرین وضع نامزدهای انتخاباتی اظهار کرد: در حال حاضر آمار نهایی کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان به ۲۹۶ نفر رسیده است.



وی گفت: تا ششمین روز از آغاز تبلیغات کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، آمار انصرافی‌ها ۷۱ نفر بوده است.

سرپرست اداره کل سیاسی استانداری خوزستان:۵۰ هزار نفر برگزاری انتخابات در خوزستان را به عهده دارند.

جهانگیری بیان کرد: ستاد انتخابات استان تاکنون ۲۵ جلسه تشکیل داده و به منظور آشنایی کامل فرمانداران آزمون قانون انتخابات ویژه فرمانداران و بخشداران برگزار شد. بازدید میدانی از فرمانداری ها به منظور بررسی محل شعب و آنتن دهی شعب انجام شد. کار برگزاری انتخابات در استان و فرآیند آن توسط ۵۰ هزار نفر انجام می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به گستردگی آموزش اعضای شعب، نمایندگان فرمانداران و هیئت های اجرایی علاوه بر هفت نفر مربی و کسانی که آموزش می دهند، طی نامه ای یک نفر کارشناس مطلع به انتخابات برای آموزش اعضای شعب توسط فرمانداری ها معرفی شدند.

استفاده از سامانه هوشمند بازرسی

دبیر هیات بازرسی ستاد انتخابات خوزستان نیز از راه‌اندازی سامانه هوشمند بازرسی انتخابات(سهبا) در خوزستان خبر داد و اظهار کرد: به منظور تقویت و اثربخشی شبکه بازرسی انتخابات و در اجرای هرچه دقیق‌تر قوانین و مقررات و در جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات با رعایت حق‌الناس، استفاده از سامانه هوشمند بازرسی انتخابات (سهبا) در دستور کار قرار گرفته است.



سید لطف الله هاشمی با بیان اینکه این سامانه از سه جزء تشکیل شده است، ادامه داد: جزء اول این سامانه، فضایی است که به ارتباط مستقیم آحاد مردم به عنوان رای‌دهندگان با سامانه اختصاص یافته است و با رویکرد «هر شهروند، یک بازرس» و به منظور استفاده از گزارش‌های مردمی پیرامون نحوه برگزاری انتخابات راه اندازی شده است.



هاشمی افزود: در این جزء از سامانه برای هر یک از شهرستان‌های تابعه استان خوزستان، یک شماره پیامک اختصاصی در نظر گرفته شده است که به محض دریافت پیامک و گزارش در سامانه، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از طرف هیئت بازرسی پیگیری می‌شود.



مسئول کمیته امور حقوقی ستاد انتخابات خوزستان گفت: جزء دوم فضایی است که به ارتباط مستقیم نامزدهای انخاباتی و تعامل آنان با شبکه بازرسی انتخابات اختصاص یافته است و بارویکرد «تضمین حقوق نامزدها»، آماده دریافت نظرات و گزارش‌های آنان از نحوه برگزاری انتخابات از طریق پیامک است.



دبیر هیات بازرسی ستاد انتخابات خوزستان عنوان کرد: جزء سوم این سامانه نیز فضایی است که به ارتباط مستقیم بازرسان شعب اخذ رای با سامانه اختصاص یافته است و با نظارت آن‌لاین، بر عملکرد بازرسان و پیشگیری موثر از وقوع تخلف در روز برگزاری انتخابات، آماده به کارگیری و دریافت گزارش‌ها از بازرسان است.



مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان گفت: آموزش‌های لازم برای استفاده از سامانه سهبا به هیات‌های بازرسی شهرستان‌های خوزستان ارائه شده است.



دبیر هیئت بازرسی انتخابات خوزستان گفت: کنترل جریان انتخابات در سطح استان، حصول اطمینان از انجام صحیح، دقیق و به موقع وظایف قانونی توسط عوامل اجرایی انتخابات، برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای اعضای هیئت بازرسی شهرستان و بازرسانی که از سوی هیئت بازرسی برای شعب انتخاب می‌شوند، دریافت گزارش‌هایی از تخلفات احتمالی در اجرای صحیح مفاد قانون انتخابات و تذکر به عوامل اجرایی و هیأت‌های بازرسی شهرستان‌های تابعه در صورت مشاهده موارد نقض یا تخلف از قوانین و مقررات انتخابات، از مهم‌ترین وظایف بازرسان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: در کل استان ۲ هزار و ۹۹۶ شعبه اخذ رأی داریم که برای هر شعب یک بازرس در نظر می‌گیریم و به ازای هر ۱۰ تا ۲۰ بازرس یک سربازرس انتخاب می‌کنیم که اگر مناطقی صعب‌العبور باشد، تعداد بازرسان زیر نظر یک سربازرس کمتر خواهد بود.

هاشمی بیان کرد: در شهر اهواز برای هر منطقه شهرداری یک سربازرس ارشد در نظر می‌گیریم و برای هر شهرستان نیز از بین افرادی که تجربه برگزاری انتخابات را داشته‌اند، از سوی وزارت کشور، یک بازرس ویژه انتخاب خواهد شد.

وی ادامه داد: به طور کلی حدود ۳ هزار و ۸۶۴ نفر در امر بازرسی انتخاب فعالیت می‌کنند و این نیروی انسانی با این سازماندهی بر امر اجرای انتخابات نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، به عوامل اجرایی تذکر می‌دهند و در کنار آن گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت بازرسی انتخابات خوزستان گفت: هر کدام از شهروندان در صورت مشاهده تخلف، چه در زمان اخذ رای و چه در زمان برگزاری تبلیغات، می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق شماره پیامکی ۵۰۰۰۲۶۱۳۳ به ما اعلام کنند. همچنین می‌توانند با شماره ۳۳۳۳۵۳۸۸ و دورنویس ۳۳۳۶۰۰۷۷ با ما در ارتباط باشند. دبیرخانه هیئت بازرسی در دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری مستقر است.

تجهیز ۵۷۸ شعبه به دستگاه احراز هویت

همچنین مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات خوزستان گفت: برای اولین بار در استان، ۵۷۸ شعبه سیار به دستگاه احراز هویت جدید و آنلاین مجهز می شوند.

محسن سزاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به کمک دستگاه های احراز هویت طرح جدید با استفاده از کارت ملی مشخصات و هویت افراد احراز می شودو چنانچه در شعبه دیگری رای داده باشند نیز مشخص خواهد شد. این دستگاه پیشرفته ساخت داخل کشور، سبک و قابل حمل است.

عضو ستاد انتخابات خوزستان بیان کرد:نرم افزار این دستگاه نیز طراحی شده و آموزش های توجیهی لازم نیز به کاربران داده شده است.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان خوزستان با اشاره به اینکه با وجود این دستگاه ها GSM مودم و بارکد خوان حذف خواهد شد، عنوان کرد: در این سامانه با ارائه کارت ملی، هویت رای دهنده از طریق دستگاه احراز هویت مشخص شده و این امکان فراهم می شود که تعداد رأی تکراری و نیز زمان و ساعتی که رأی دهنده اقدام به رأی کرده، مشخص شود.

امکانات مورد نیاز انتخابات پیش‌بینی شده است

همچنین مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات استان گفت: وظیفه کمیته پشتیبانی انتخابات، فراهم آوردن تمام تدارکات و نیازهای انتخابات در استان است و در واقع وظیفه لجستیکی اجرای انتخابات را بر عهده دارد. پشتیبانی و تامین امکانات انتخابات، بسیار حساس است تا با آماده کردن تدارکات انتخابات، فضایی مهیا شود که هم رای‌دهنده و هم رای‌گیرنده تمام امکانات موردنیاز را در اختیار داشته باشد و در نهایت، رای وارد صندوق شود.

جمال عالمی‌نیسی افزود: در این راستا، کمیته پشتیبانی انتخابات با حضور مدیران استانداری و دستگاه‌های اجرایی در سطح استان تشکیل و با برگزاری جلسات هماهنگی، تقسیم‌کار انجام شد و شهرستان‌های استان خوزستان در این کمیته، به دو بخش شهرستان‌های برخوردار و شهرستان‌هایی که نیاز به کمک و پشتیبانی بیشتری دارند، تقسیم شدند.

عالمی‌نیسی ادامه داد: برخی شهرستان‌ها با توجه به استقرار مراکز صنعتی و دیگر اداراتی که از نظر امکانات در وضعیت مطلوبی هستند، نیازی به پشتیبانی نداشته و فرمانداران امکانات اولیه را در اختیار دارند؛ با این وجود با تک‌تک فرمانداران جلساتی برگزار و تمام نیازهای شهرستان‌ها بررسی شد و برخی شهرستان‌ها به عنوان معین شهرستان‌هایی که به کمک نیاز دارند، تعیین شدند.

مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات خوزستان گفت: در همه شهرستان‌هایی که به کمک نیاز دارند و به ویژه در اهواز، تدارکات و تامین خودرو و غذا در روند انتخابات با کمیته پشتیبانی استان است.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز هفتم اسفندماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان و در ۲ هزار و ۲۹۶ شعبه اخذ رأی برگزار می شود.