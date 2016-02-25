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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۳۵

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

سوانح رانندگی در استان زنجان ۲ کشته و ۴ مجروح بر جای گذاشت

سوانح رانندگی در استان زنجان ۲ کشته و ۴ مجروح بر جای گذاشت

زنجان- رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: تصادف در جاده های استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ کشته و ۴ مجروح بر جای گذاشت.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ساعت ۱۹ شامگاه چهارشنبه در محور زنجان به خدابنده برخورد پژو پارس با پژو ۴۰۵ باعث فوت یک نفر شد. 

وی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توجه به جلو عنوان کرد و گفت: متأسفانه در این تصادف یک کودک چهار ماهه فوت و یک نفر خانم هم به‌شدت مصدوم شد. 

رئیس پلیس‌راه استان زنجان، همچنین از وقوع یک فقره تصادف هم در محور خدابنده به بیجار خبر داد و افزود: در این تصادف واژگونی خودرو پژو باعث فوت یک نفر و مجروح شدن سه نفر دیگر از سرنشینان شد. 

سرهنگ شیرمحمدی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد. 

وی از کاهش محسوس تصادفات جاده‌ای در استان زنجان خبر داد و افزود: تصادفات جاده‌ای در استان زنجان طی ۱۱ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش خوبی داشته است.  

رئیس پلیس‌راه استان زنجان تصریح کرد: در این مدت بیش از ۳۵ درصد تصادفات در محور زنجان به قزوین رخ‌داده و علت ۲۹ درصد تصادفات هم عدم توجه به جلو بوده است.

وی تصریح کرد: طی ۱۱ ماه سال جاری  ۱۶ درصد تصادفات واژگونی خودرو بوده که در این راستا ۳۳ درصد تصادفات فوتی را واژگونی خودرو به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 3565415

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