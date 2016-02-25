خبرگزاری مهر، گروه استان ها-سید محمد حسن محمودی: انتخابات هفتم اسفندماه را باید مهمترین و حساسترین اتفاق سیاسی سال ۹۴ کشور دانست که چشم بسیاری از کشورهای جهان به این رویداد بزرگ دوختهشده است.
دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی منتظر هستند تا ببینند که ملت ایران به چه میزان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت میکنند و چه کسانی و چه فهرستهایی را برای نمایندگی دو مجلس مهم کشور برمیگزینند.
به هر ترتیب دشمن تلاش دارد تا در آستانه برگزاری انتخابات، ملت ایران را از انتخاب درست و صحیح در دو مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بازدارد اما در طرف مقابل دوستداران انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف جهان منتظر خلق حماسه دیگری از ملت ایران هستند.
حضور حداکثری مردم خار چشم دشمنان است
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در استان تهران از اهمیت دوچندانی برخوردار است و همین اهمیت سبب شده تا بیش از ۶۰۰ خبرنگار خارجی برای پوشش رویداد مهم هفتم اسفندماه ثبتنام کنند.
مردم استان تهران درمجموع ۵۱ نفر را وارد مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری میکنند و سهم بزرگی را در رویکرد آینده دو مجلس مهم کشور ایفا خواهند کرد.
مردم استان تهران در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر حضور حداکثری در انتخابات تأکید کردند که هر رأی مردم بهمانند خاری، چشم دشمنان را کور خواهد کرد.
محمدرضا اردستانی یکی از جوانان استان تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه در وهله اول مهم به نظر میرسد، حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.
وی افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات هفتم اسفندماه دستاوردهای بزرگی برای کشور و نظام اسلامی خواهد داشت، بهطوریکه پایههای نظام را مستحکمتر از گذشته کرده و بسیاری از توطئههای دشمن را خنثی خواهد کرد.
اردستانی ادامه داد: در کنار حضور پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، انتخاب افراد صالح و توانمند نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی بیان داشت: قطعاً شکلگیری مجلس قانونمند و توانمند با حضور افراد متخصص و کاردان محقق خواهد شد و مردم هستند که بارأی خود آینده کشور را رقم میزنند.
باید بر اساس توانمندیها و نیازهای موجود نمایندگان اصلح انتخاب شوند
فاطمه احمدی یکی دیگر از رأیدهندگان در استان تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در انتخابات اهمیت بالایی دارد، پیدا کردن افراد اصلح برای ورود به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.
وی افزود: اگرچه برخی تلاش دارند با خرجهای کلان، اعتماد مردم را کسب کرده و بر کرسی مجلس تکیه بزنند اما امروز مردم ایران اسلامی آگاه و بیدار شدهاند.
احمدی ادامه داد: باید مردمبهدور از هیاهوهای سیاسی و حزبی، برنامه و کارنامه نامزدهای انتخابات را بهدقت مطالعه کرده و از میان آنان افراد اصلح را برگزینند.
وی اضافه کرد: باید بر اساس توانمندیهای و نیازهای موجود نمایندگان اصلح انتخاب شوند و این امر به رشد و توسعه کشور کمک شایانی خواهد کرد.
مردم در انتخابات حماسه میآفرینند
رضا تاجیک یکی دیگر از رأیدهندگان در استان تهران اظهار داشت: مردم استان تهران و ایران اسلامی خود را مهیای خلق یک حماسه بزرگ دیگر کردهاند.
وی افزود: ملت ایران از هماکنون آماده هستند تا حماسه باشکوه دیگری خلق کرده و هفتم اسفندماه سال ۹۴ را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت برسانند.
تاجیک ادامه داد: قطعاً روز هفتم اسفندماه با حضور پرشور مردم در انتخابات، در اذهان باقی خواهد ماند و امیدواریم بهترین اتفاق برای نظام اسلامی و کشور بیفتد.
مسئولان قدر حضور مردم درصحنه را بدانند
مهدی آذر شب نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم همواره درصحنه حضورداشته و به وظیفه خود عمل کردهاند و حضور مردم در میدان یکی از دلایل اصلی قدرت و اقتدار کنونی ایران اسلامی است.
وی افزود: مسئولان و کسانی که بهعنوان منتخب از سوی مردم برگزیده میشوند، قدر حضور مردم در میدان را بدانند و برای حل مشکلات و دغدغههای آنان و پیشرفت و تعالی کشور بکوشند.
وی ادامه داد: مسئولان در برابر هر یک از آرای مردم مسئول هستند و باید از تمام ظرفیت و توان خود برای حل مشکلات مردمی استفاده ببرند.
به هر ترتیب مردم استان تهران برای حضور در پای صندوقهای رأی لحظهشماری میکنند و آماده هستند تا حماسه بزرگ دیگری را رقم بزنند.
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