آذربایجان شرقی آماده خلق حماسه ای دیگر در انتخاباتی پرشور وبانشاط

خبرگزاری مهر - گروه استانها – فائزه زنجانی: تنها یک روزبه آغاز انتخاباتی بزرگ در کشور باقیمانده است، انتخاباتی که شاید در یک روز برگزار شود اما در پشت این روز، روزها و ماهها تلاش بیوقفه قرار دارد.
کمیتههای مختلف ستاد انتخاباتی از ماهها قبل در تکتک استانها تشکیلشده و فعالیتهای خود را برای برگزاری هر چه باشکوهتر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز کردهاند.
در این گزارش نگاهی به آمار واجدین شرایط رأی در استان و همچنین فعالیت کمیتههای مختلف انتخاباتی در آذربایجان شرقی خواهیم داشت.
آمار دو میلیون و ۹۰۰ هزارنفری واجدین شرایط رأی در استان
رییس ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی در گفتوگو با مهر با اشارهای به تعداد واجدین شرایط رأیدهی در استان میگوید: هماکنون در استان دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر واجد شرایط رأی داریم که از این تعداد ۱۴۳ هزار نفر رأی اولی هستند.
سعید شبستری در خصوص میزان مشارکت مردم استان در انتخابات مجلس دورههای گذشته میگوید: این میزان در طول دورههای قبل ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است که امیدواریم امسال شاهد افزایش این میزان باشیم.
وی ادامه میدهد: در ۴۴ حوزه اصلی و فرعی استان، دو هزار و ۸۸۹ شعبه اخذ رأی مستقرشده است که از این تعداد دو هزار و ۱۷۷ شعبه ثابت و ۷۱۲ شعبه سیار خواهد بود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص تعداد شعب اخذ رأی در شهرستان تبریز نیز میگوید: در این شهرستان نیز درمجموع ۷۱۵ شعبه اخذ رأی موجود خواهد بود که از مجموع شعب اخذ رأی استان، یک هزار و ۳۷۰ شعبه شهری و یک هزار و ۵۱۹ شعبه روستایی است.
فعالیت ۴۵ هزار نفر از عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات استان
وی از مستقر شدن ۱۵ نفر در هر یک از شعب اخذ رأی خبر داد و گفت: درمجموع ۴۵ هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی و حفاظت در برگزاری انتخابات هفتم اسفند مشارکت خواهند کرد.
شبستری ادامه داد: همچنین اتاقکهای رأی نویسی در شعب اخذ رأی شهرستان تبریز تعبیه خواهد شد که این کار برای اولین بار در سطح کشور به پیشنهاد استاندار آذربایجان شرقی برای آرامش خاطر مردم در هنگام نوشتن آرای خود تهیهشده است.
تشکیل ۱۵۲ جلسه ستاد امنیت انتخابات در شهرستانها
مسئول کمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات استان نیز میگوید: جلسات ستاد امنیت انتخابات استان بهطور منظم در سطح شهرستانها برگزارشده که تاکنون تعداد جلسات در شهرستانها به ۱۵۲ مورد رسیده و همچنین ۹ جلسه نیز در قالب ستاد امنیت انتخابات استان برگزار کردهایم.
محمود چمنی با اشارهای به آمادگی کامل نیروی انتظامی استان برای این روز میگوید: حفاظت از صندوقهای رأی بر عهده نیروی انتظامی بوده اما بر طبق قانون نیروی انتظامی میتواند از نیروهای سپاه نیز برای این مأموریت استفاده کند.
وی میافزاید: خوشبختانه تاکنون با مشکل جدی در حوزه امنیتی مواجه نشده اینم که امیدواریم این روند تا پایان ساعات رأیگیری ادامه داشته باشد و برای این امر نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است.
چمنی ادامه میدهد: همچنین در صورت کشیده شدن رأیگیری به مرحله دوم در برخی حوزهها، ستاد امنیت انتخابات آمادگی لازم را در این زمینه دارد.
آمادگی کامل زیرساختهای الکترونیکی برای روز انتخابات
مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان نیز از آماده بودن زیرساختهای الکترونیکی استان برای برگزاری انتخابات خبر میدهد.
محمد سر بخشیان ادامه میدهد: وضعیت ارتباطی کلیه شعب اخذ رأی از طریق سامانه جامع انتخابات رصد میشود و تاکنون مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است.
وی در خصوص برخی امور انجامشده در این زمینه میگوید: دستگاههای احراز هویت در تعدادی از شعب اخذ رأی استان برای اولین بار توزیعشده و سختافزارهای موردنیاز به تعداد شعب اخذ رأی در استان فراهمشده است.
سر بخشیان ادامه میدهد: همچنین قطعات الکترونیکی پشتیبان برای مواقع اضطراری نیز پیشبینیشده است.
مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان میافزاید: تمامی فرایندها در طول انتخابات بهغیراز مرحله رأیگیری بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
تشکیل کمیته رسانهای ستاد انتخابات با ۱۲ عضو
مسئول کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات ستاد انتخابات آذربایجان شرقی نیز در این خصوص میگوید: کمیته اطلاعرسانی با ۱۲ عضو و کمیته رسانهای ستاد انتخابات نیز با عضویت مدیران رسانههای استان تشکیلشده است.
جواد آهنگری ادامه میدهد: برگزاری دوره آموزشی مدیران روابط عمومی فرمانداریها، بهرهگیری از فضای مجازی و ایجاد پرتال ستاد انتخابات، تهیه و چاپ طرحهای انتخاباتی در مطبوعات، رصد روزانه اخبار انتخاباتی در فضای مجازی و مطبوعات و اطلاعرسانی لحظهای از فعالیتهای ستاد انتخابات ازجمله مهمترین اقدامات کمیته اطلاعرسانی به شمار میرود.
هر صندوق رأی، یک بازرس
رییس هیئت بازرسی انتخابات استان آذربایجان شرقی نیز در خصوص فعالیتهای مرتبط با این کمیته میگوید: درمجموع دو هزار و ۸۸۹ بازرس در تمام شعب اخذ رأی استان حضور خواهند داشت و برای هر ۲۰ شعبه شهری نیز یک سربازرس در نظر گرفتهشده است.
علی نوا داد ادامه میدهد: وظیفه هیئتهای بازرسی از زمان آغاز تبلیغات شروعشده و تا شمارش آرا و جمعبندی نتایج ادامه خواهد داشت.
وی میافزاید: بازرسان انتخاباتی تحت آموزشهای لازم قرارگرفته و در این زمینه جلسات زیادی برای آموزش این افراد تشکیلشده است.
با تدابیر ویژه صورت گرفته در استان، همهچیز برای برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور آماده است و این بار باید منتظر بود تا مردم استان همانند همیشه و حتی پرشورتر از هرزمانی در پای صندوقهای رأی حضور یابند.
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