به گزارش خبرگزاری مهر، من سیتی چهارشنبه شب با نتیجه ۳ بر یک از سد نماینده اوکراین در دیدار خارج از خانه گذشت.

«مانول پلگرینی» در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: خیلی خوشحالم چون نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. البته مسابقه هنوز تمام نشده است. با این حال برتری سه بر یک در خانه حریف نتیجه خیلی خوبی است.

وی افزود: تیم ما در این مسابقه خیلی خوب بازی کرد و شانس های فراوانی خلق کرد. البته در فوتبال شما هرگز نباید فکر کنید که کار تمام شده است. با این حال گل سومی که ما وارد دروازه دینامو کردیم این اطمینان را به ما می دهد که آسوده خاطر شویم.

مربی شیلیایی من سیتی که آخرین فصل حضورش در این تیم را سپری می کند، افزود: ما در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا هر فصل کمی از فصل قبل بهتر ظاهر می شویم. ما در دو فصل قبل هم به یک هشتم نهایی راه یافتیم و اکنون می دانیم که این شانس را داریم تا به جمع هشت تیم برتر اروپا راه پیدا کنیم.